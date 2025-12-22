ICONSPORT_278616_0097
Martin Satriano - Olympique Lyonnais

OL : Un journaliste de L'Equipe ridiculise trois joueurs de Lyon

OL22 déc. , 15:30
parClaude Dautel
0
Hugo Guillemet n'est pas tendre avec trois joueurs de l'OL, malgré la qualification de Lyon pour les 16ᵉˢ de finale de la Coupe de France. Le journaliste de L'Equipe justifie ses moqueries. 
Spécialiste de l'Olympique Lyonnais, et notamment du mercato du club rhodanien, Hugo Guillemet a assisté au match entre l'OL et le FC Saint-Cyr au Mont d'or dimanche soir au Groupama Stadium. Et même si l'équipe de Paulo Fonseca s'est qualifiée sur un score flatteur (3-0), la copie rendue par les joueurs lyonnais n'a absolument pas convaincu les supporters et encore moins les journalistes. S'il ne veut pas taper trop fort sur l'Olympique Lyonnais, Hugo Guillemet admet tout de même que trois joueurs ont hélas confirmé face au club de R1 qu'ils n'avaient pas réellement le niveau pour évoluer de manière durable sous le maillot rhodanien. Les trois joueurs concernés sont Mathys De Carvalho, Martin Satriano et Adam Karabec. 

Trois joueurs de l'OL n'ont pas le niveau

Dans le quotidien sportif, notre confrère allume les trois joueurs lyonnais après la copie rendue contre le club amateur. « Le niveau moyen de Mathys De Carvalho se situe peut-être plus près de Saint-Cyr-Collonges que de l'OL, tandis que Martin Satriano a fait autant peine à voir contre une R1 qu'en L1, ce qui ne l'aidera pas à reprendre confiance. Adam Karabec, lui, ne dribble jamais un joueur en pro, plutôt rare pour un ailier, mais ce match a prouvé qu'il ne passait pas plus face à des amateurs. La sortie du premier à la mi-temps pour faire entrer Pavel Sulc, Lyonnais le plus décisif depuis le début de la saison, a au moins permis à l'OL de remettre un peu d'ordre dans son jeu », constate Hugo Guillemet. Ce dernier estime toutefois que le trio n'est pas le seul à avoir été faible.
Car si Satriano, Karabec et De Carvalho ont réellement été un ton en dessous, c'est toute l'équipe lyonnaise qui a été navrante face à son voisin. « A domicile contre des joueurs régionaux, voir une équipe du haut de tableau de Ligue 1 livrer un match si pathétique était peut-être une première », constate le journaliste de L'Equipe. Désormais, c'est Lille qui se profile sur la route de l'Olympique Lyonnais en Coupe de France. Pour s'en sortir, il faudra réellement montrer autre chose.

Lire aussi

Abdelli à l’OL pour 1 ME, c’est validé !Abdelli à l’OL pour 1 ME, c’est validé !
OL : Ces deux joueurs lyonnais avaient le niveau R1OL : Ces deux joueurs lyonnais avaient le niveau R1
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271638_0233
OM

Fin de saison annoncée pour Aguerd, panique à l'OM

De Carvalho Merah OL
OL

OL : Paulo Fonseca fait du mal à son petit protégé

officiel l ol envoie sael kumbedi a wolfsbourg iconsport 266388 0105 397982
OL

OL : Kumbedi s'engage définitivement à Wolfsburg (off)

ICONSPORT_268236_0062
OM

OM : Longoria épargné, les arbitres veulent sa peau

Fil Info

22 déc. , 19:00
Fin de saison annoncée pour Aguerd, panique à l'OM
22 déc. , 18:30
OL : Paulo Fonseca fait du mal à son petit protégé
22 déc. , 18:16
OL : Kumbedi s'engage définitivement à Wolfsburg (off)
22 déc. , 18:00
OM : Longoria épargné, les arbitres veulent sa peau
22 déc. , 17:30
OL : Lyon contacté, une vente à 18ME imminente ?
22 déc. , 17:09
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
22 déc. , 17:04
CAN 2025 : Le Mali et la Zambie se neutralisent
22 déc. , 17:00
Bernardo Silva à l’OM, Benatia n’a peur de rien
22 déc. , 16:30
ASSE : Privé de Mondial, Stassin va partir au clash

Derniers commentaires

PSG : L'agent de Vitinha inquiète Paris

Ça ne restera qu'un rêve pour le Real malheureusement, et heureusement pour le psg, qu'il continue avec Mboulard

OL : Endrick arrive à Lyon avec des bonus fous

Et encore avant la mutation du site il avait bien proliféré....et puis Darwin est passé par là sans doute ^^

OL : Endrick arrive à Lyon avec des bonus fous

J'imagine que son message est au second degré 😅

OL : Lyon contacté, une vente à 18ME imminente ?

Foot01 et ce journaliste italien sont... complètement dans les choux ! 😆🤣

PSG : Daniel Riolo brutalise encore Luis Enrique

Ptdr il valait mieux te taire Mr le gd journaliste Mr rigolio ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading