OL : Un journaliste de L'Equipe ridiculise trois joueurs de Lyon

Hugo Guillemet n'est pas tendre avec trois joueurs de l'OL, malgré la qualification de Lyon pour les 16ᵉˢ de finale de la Coupe de France. Le journaliste de L'Equipe justifie ses moqueries.

Spécialiste de l'Olympique Lyonnais, et notamment du mercato du club rhodanien, Hugo Guillemet a assisté au match entre l'OL et le FC Saint-Cyr au Mont d'or dimanche soir au Groupama Stadium. Et même si l'équipe de Paulo Fonseca s'est qualifiée sur un score flatteur (3-0), la copie rendue par les joueurs lyonnais n'a absolument pas convaincu les supporters et encore moins les journalistes. S'il ne veut pas taper trop fort sur l'Olympique Lyonnais, Hugo Guillemet admet tout de même que trois joueurs ont hélas confirmé face au club de R1 qu'ils n'avaient pas réellement le niveau pour évoluer de manière durable sous le maillot rhodanien. Les trois joueurs concernés sont Mathys De Carvalho, Martin Satriano et Adam Karabec.

Trois joueurs de l'OL n'ont pas le niveau

Dans le quotidien sportif, notre confrère allume les trois joueurs lyonnais après la copie rendue contre le club amateur. « Le niveau moyen de Mathys De Carvalho se situe peut-être plus près de Saint-Cyr-Collonges que de l'OL, tandis que Martin Satriano a fait autant peine à voir contre une R1 qu'en L1, ce qui ne l'aidera pas à reprendre confiance. Adam Karabec, lui, ne dribble jamais un joueur en pro, plutôt rare pour un ailier, mais ce match a prouvé qu'il ne passait pas plus face à des amateurs. La sortie du premier à la mi-temps pour faire entrer Pavel Sulc, Lyonnais le plus décisif depuis le début de la saison, a au moins permis à l'OL de remettre un peu d'ordre dans son jeu », constate Hugo Guillemet. Ce dernier estime toutefois que le trio n'est pas le seul à avoir été faible.

Car si Satriano, Karabec et De Carvalho ont réellement été un ton en dessous, c'est toute l'équipe lyonnaise qui a été navrante face à son voisin. « A domicile contre des joueurs régionaux, voir une équipe du haut de tableau de Ligue 1 livrer un match si pathétique était peut-être une première », constate le journaliste de L'Equipe. Désormais, c'est Lille qui se profile sur la route de l'Olympique Lyonnais en Coupe de France. Pour s'en sortir, il faudra réellement montrer autre chose.