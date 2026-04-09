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Les deux joueurs que l'OL a vendu sans l'accord de Paulo Fonseca

OL09 avr. , 8:40
parCorentin Facy
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Le mercato estival a été très agité pour l’OL en 2025, avec de nombreux départs, nécessaires pour renflouer les caisses d’un club en danger de relégation. Certains transferts ont néanmoins contrarié Paulo Fonseca.
Relégué administrativement par la DNCG, l’Olympique Lyonnais a été contraint de vendre tous ses bijoux de famille ou presque l’été dernier afin de survivre et de conserver sa place en Ligue 1. Sous la direction de Michele Kang et de Michael Gerlinger, la cure d’austérité a été impressionnante avec les départs de Rayan Cherki, Georges Mikautadze, Lucas Perri, Saïd Benrahma, Amine Sarr, Johann Lepenant, Adryelson, Saël Kumbedi, Duje Caleta-Car, Alexandre Lacazette ou encore Jordan Veretout et Thiago Almada.
Des départs nécessaires pour faire entrer du cash, avec près de 115 millions d’euros de ventes, mais aussi afin de réduire considérablement la masse salariale du club. Paulo Fonseca était au courant de cette situation, raison pour laquelle l’entraîneur portugais a accepté sans broncher cette violente saignée lors du mercato estival. En revanche, l’ancien coach de Lille et de l’AC Milan aurait aimé conserver deux joueurs qui ont finalement plié bagages comme l’a indiqué Michael Gerlinger en toute transparence.

Fonseca voulait garder Mikautadze et Almada 

Le directeur général de l’OL a confié que Paulo Fonseca n’était pas favorable aux départs de Georges Mikautadze et de Thiago Almada, deux éléments qu’il considérait comme indispensables pour la saison 2025-2026. Face à la très forte pression financière qui pesait sur le club, l’Olympique Lyonnais n’a finalement pas pu résister et les deux joueurs sont partis. Pour remplacer le buteur géorgien, Lyon a tenté le pari Martin Satriano, lequel s’est avéré perdant même si dans le même temps, Pavel Sulc s’est heureusement révélé à un poste inattendu d’avant-centre.

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Quant à Thiago Almada, on ne peut pas dire qu’il ait véritablement été remplacé poste pour poste, tout du moins pas par un joueur de qualité équivalente. Des départs qui laissent de très gros regrets à Paulo Fonseca, convaincu que Georges Mikautadze et Thiago Almada auraient pu exploser de manière définitive à l’OL avec une saison de plus. D’autant qu’à leurs postes, Alexandre Lacazette ou encore Rayan Cherki sont partis, deux départs qui étaient prévus et que Paulo Fonseca avait accepté depuis un long moment pour le coup.
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