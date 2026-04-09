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Indice UEFA : Merci le PSG, la France remonte

Coupe d'Europe09 avr. , 7:30
parGuillaume Conte
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Le PSG confirme ses ambitions pour conserver son titre de champion d'Europe. Et c'est tout le football français qui grimpe avec les performances de la formation de Luis Enrique comme ce mercredi face à Liverpool.
Il ne reste plus que deux clubs français en liste en Coupe d’Europe après l’écrémage des dernières semaines qui a vu Monaco, Lyon et Lille aller au tapis, rejoignant ainsi l’OM et Nice. Il va falloir compter sur Strasbourg ce jeudi face à Mayence, mais en attendant, le PSG a fait le travail ce mercredi soir. Très attendus face à Liverpool, les Parisiens ont dominé le match largement et auraient même pu s’imposer plus copieusement que le 2-0 validé au Parc des Princes.

La France a l'Italie dans le viseur

2-0 ou plus, cela ne change rien pour l’indice UEFA, qui enregistre la victoire du champion de France face à des Anglais qui vont commencer à maudire Luis Enrique et son équipe. Cette victoire permet en tout cas au PSG de s’envoler au classement des équipes françaises qui font grimper l’indice tricolore, avec une contribution désormais de 10 points plus élevée que le deuxième, l’Olympique Lyonnais.
Sur la saison en cours, ce succès du PSG permet de récupérer un demi-point sur l’Italie, qui n’a plus de formations en Ligue des Champions, mais encore deux dans les compétitions inférieures (Fiorentina en Conférence League et Bologne en Europa League). L’écart pour aller chercher la 5e place est encore important, avec deux points de débours. La 6e place actuelle de la France au classement de cette saison sera désormais un minimum, en fonction du reste de la compétition.
Mais le PSG continue en tout cas de porter l’indice UEFA, et va désormais avoir une semaine pour préparer son match face à Liverpool de mardi prochain, la rencontre contre Lens ayant été déplacée dans une décision qui a fait du bruit en France.

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J'y crois moyen, par contre Raymond Domenech ça aurait de la gueule!

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et toi t es un connard, et ça change quoi?

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woow. le pire c est que tu penses que c est drole.....je plains ta famille. one man show?

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pfff que vous etes cons avec vos "sardines". personne ne vous appelle les quenelles. vous trouvez ça intelligent serieusement?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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