TV : Mayence - Strasbourg, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Invaincu depuis le 8 février dernier, le RC Strasbourg se déplace à Mayence, actuel 9e de Bundesliga, pour tenter de faire durer son aventure en Conference League dans le cadre des huitièmes de finale.

Quelle heure pour Mayence - Strasbourg ?

Un poil distancé en Ligue 1 dans la course à l'Europe, le RC Strasbourg est toujours en lice en Coupe de France mais aussi en Conference League. Qualifiés non sans mal pour les huitièmes de finale après une double confrontation étriquée face à Rijeka, les hommes de Gary O'Neil s'attaquent à un plus gros morceau. A Mayence, ces derniers vont affronter une équipe qui n'a concédé que deux défaites en 2026. Le coup d'envoi de la rencontre entre Mayence et Strasbourg sera donné ce jeudi 9 avril à 21h00 à la Mewa Arena. L'arbitre désigné est le Slovène Rade Obrenovic.

Sur quelle chaîne suivre Mayence - Strasbourg ?

Ce huitième de finale aller de Conference League entre Mayence et Strasbourg sera diffusé sur Canal+, diffuseur officiel des compétitions européennes en France.

Les compos probables de Mayence - Strasbourg

Pour ce déplacement important à Mayence, actuel 9e de Bundesliga, Gary O'Neil va devoir composer sans son meilleur attaquant, Joaquin Panichelli, dont la grave blessure au genou le rend de fait indisponible pour le restant de la saison. Touché à l'aine, Diego Moreira a manqué les 6 derniers matchs mais pourrait être de la partie en Allemagne. Même chose pour Junior Mwanga, qui a manqué les mêmes rencontres. Autrement, l'entraineur du RCSA dispose d'un groupe au complet.

La compo probable de Strasbourg : Penders - Doué, Omobamidele, Doukouré, Chilwell - El Mourabet, Barco - Yassine, Nanasi, Godo - Enciso

Côté Mayence, à noter les absences liées à des blessures graves comme celles de Hollerbach (blessé au tendon d'Achille) et de Silas (fracture du tibia), alors que des joueurs importants comme Nadiem Amiri ou Anthony Caci sont incertains.

La compo probable de Mayence : Batz - da Costa, Posch, Kohr - Widmer, Nebel, Sano, Lee, Mwene - Tietz, Weiper