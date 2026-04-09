Un retour à l'OM ? Didier Deschamps se marre

Didier Deschamps ne sera plus sélectionneur de l'Equipe de France après l'été. Quid de son avenir ? Annoncé dans certains grands clubs, il fait aussi rêver les supporters marseillais. Mais, l'hypothèse d'un retour à l'OM le fait plus sourire que réfléchir.

Après 14 ans passés sur le banc des Bleus, Didier Deschamps va passer la main. Malgré quelques critiques et certaines polémiques, son bilan en Equipe de France est impressionnant. Il a remis la France sur le toit du monde et en a fait une machine à gagner. De quoi susciter l'admiration à l'étranger mais aussi toutes les convoitises. Plusieurs clubs et sélections aimeraient attirer Deschamps dans un futur proche. Peu bavard concernant la suite de sa carrière, le sélectionneur français ne ferme aucune porte finalement.

Deschamps chambre l'OM

Son nom revient souvent en Italie ces derniers temps. Certains supporters marseillais se demandent pourquoi ne viendrait-il pas à l' Olympique de Marseille ? Joueur et déjà entraîneur de l'OM par le passé, Deschamps est éternellement lié au club phocéen. Son premier passage sur le banc (2009-2012) avait été marqué par une belle moisson de trophées : un titre de champion de France, trois Coupe de la Ligue, deux Trophée des champions. Le point noir était sa relation toxique avec José Anigo mais ce dernier n'est plus présent au club depuis 2014.

Présent à Sens dans l'Yonne pour le Tournoi sans frontière, un tournoi de la catégorie U14, le sélectionneur des Bleus a reçu un maillot dédicacé de Marseille. Sa réponse captée par L'Equipe n'a pas rendu optimistes les supporters olympiens. « Ce n’est pas pour ça que je vais revenir à l’OM, je vous le dis tout de suite », a t-il lâché avec un grand sourire. Il faut croire que Didier Deschamps n'est pas prêt à replonger tout de suite dans la chaude ambiance marseillaise.