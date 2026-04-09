ICONSPORT_363158_0922
Didier Deschamps

Un retour à l'OM ? Didier Deschamps se marre

OM09 avr. , 8:20
parMehdi Lunay
1
Didier Deschamps ne sera plus sélectionneur de l'Equipe de France après l'été. Quid de son avenir ? Annoncé dans certains grands clubs, il fait aussi rêver les supporters marseillais. Mais, l'hypothèse d'un retour à l'OM le fait plus sourire que réfléchir.
Après 14 ans passés sur le banc des Bleus, Didier Deschamps va passer la main. Malgré quelques critiques et certaines polémiques, son bilan en Equipe de France est impressionnant. Il a remis la France sur le toit du monde et en a fait une machine à gagner. De quoi susciter l'admiration à l'étranger mais aussi toutes les convoitises. Plusieurs clubs et sélections aimeraient attirer Deschamps dans un futur proche. Peu bavard concernant la suite de sa carrière, le sélectionneur français ne ferme aucune porte finalement.

Deschamps chambre l'OM

Son nom revient souvent en Italie ces derniers temps. Certains supporters marseillais se demandent pourquoi ne viendrait-il pas à l'Olympique de Marseille ? Joueur et déjà entraîneur de l'OM par le passé, Deschamps est éternellement lié au club phocéen. Son premier passage sur le banc (2009-2012) avait été marqué par une belle moisson de trophées : un titre de champion de France, trois Coupe de la Ligue, deux Trophée des champions. Le point noir était sa relation toxique avec José Anigo mais ce dernier n'est plus présent au club depuis 2014.
Présent à Sens dans l'Yonne pour le Tournoi sans frontière, un tournoi de la catégorie U14, le sélectionneur des Bleus a reçu un maillot dédicacé de Marseille. Sa réponse captée par L'Equipe n'a pas rendu optimistes les supporters olympiens. « Ce n’est pas pour ça que je vais revenir à l’OM, je vous le dis tout de suite », a t-il lâché avec un grand sourire. Il faut croire que Didier Deschamps n'est pas prêt à replonger tout de suite dans la chaude ambiance marseillaise.
1
Articles Recommandés
Ramos ICONSPORT_363515_0238
PSG

PSG : L’Atlético sort le chéquier pour Gonçalo Ramos

Thiago Almada ICONSPORT_356205_0117
OL

Les deux joueurs que l'OL a vendu sans l'accord de Paulo Fonseca

ICONSPORT_363567_0582
TV

TV : Mayence - Strasbourg, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_363888_0172
PSG

Le geste fou de Vitinha 30 minutes après PSG-Liverpool

Fil Info

09 avr. , 9:00
PSG : L’Atlético sort le chéquier pour Gonçalo Ramos
09 avr. , 8:40
Les deux joueurs que l'OL a vendu sans l'accord de Paulo Fonseca
09 avr. , 8:12
TV : Mayence - Strasbourg, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
09 avr. , 8:00
Le geste fou de Vitinha 30 minutes après PSG-Liverpool
09 avr. , 7:30
Indice UEFA : Merci le PSG, la France remonte
09 avr. , 7:00
Liverpool perd 2-0 face au PSG, l'incroyable réaction d'Arne Slot
09 avr. , 6:30
TV : Paris FC - Monaco, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
09 avr. , 00:00
TV : OM - Metz, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
08 avr. , 23:22
PSG-Liverpool : Doué brillant, Konaté en plein calvaire

Derniers commentaires

L'OL a 24% de chances de vivre une fin de saison dramatique

corriger, merci

Un retour à l'OM ? Didier Deschamps se marre

J'y crois moyen, par contre Raymond Domenech ça aurait de la gueule!

OM : Accord imminent pour le « CMA CGM Vélodrome »

et toi t es un connard, et ça change quoi?

OM : Accord imminent pour le « CMA CGM Vélodrome »

woow. le pire c est que tu penses que c est drole.....je plains ta famille. one man show?

OM : Le nouveau logo dévoilé officiellement

pfff que vous etes cons avec vos "sardines". personne ne vous appelle les quenelles. vous trouvez ça intelligent serieusement?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

Loading