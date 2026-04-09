Rennes croit au miracle Seko Fofana

Prêté sans option d’achat au FC Porto cet hiver, Seko Fofana se relance au Portugal. Le milieu du Stade Rennais donne satisfaction chez les Dragons qui pourraient envisager son transfert définitif sous certaines conditions.

Seko Fofana retrouve le sourire loin de Rennes . Depuis son arrivée en prêt cet hiver, le milieu de terrain ne s’est pas imposé dans le onze du FC Porto. Mais ses apparitions apportent une réelle plus-value à sa nouvelle équipe. La preuve lors de ses deux derniers matchs puisque l’international ivoirien a inscrit ses deuxième et troisième buts avec les Dragons. Une belle manière de tourner la page après sa première partie de saison difficile chez les Rouge et Noir.

Entre les blessures, ses mauvaises performances et les tensions avec l’ancien entraîneur Habib Beye, qui pointait publiquement son manque d’implication, Seko Fofana vivait une période compliquée à Rennes. Le technicien a lui aussi quitté la Bretagne. Il n’empêche que les dirigeants rennais ne seraient sans doute pas mécontents de se débarrasser de leur flop. Pour le moment, l’ancien joueur du Racing Club de Lens est seulement prêté sans option d’achat. Mais ses entrées en jeu convaincantes pourraient bien inciter le FC Porto à négocier son transfert définitif.

Un mince espoir pour Rennes

« Il faut y aller pas à pas, répondait récemment l’entraîneur des Dragons Francesco Farioli. C’est un joueur prêté, qui a une mission très claire et qui est très concentré lorsqu’il démarre ou entre en jeu. » De son côté, le quotidien A Bola se montrait pessimiste, principalement à cause du salaire confortable du milieu. On apprenait également que le FC Porto n’était pas en mesure de conclure un gros transfert. Seule une rupture du bail rennais de Seko Fofana peut débloquer la situation, sachant que le joueur sous contrat jusqu’en 2029 serait ensuite contraint de revoir ses prétentions à la baisse.