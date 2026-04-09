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Rennes croit au miracle Seko Fofana

Rennes09 avr. , 9:20
parEric Bethsy
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Prêté sans option d’achat au FC Porto cet hiver, Seko Fofana se relance au Portugal. Le milieu du Stade Rennais donne satisfaction chez les Dragons qui pourraient envisager son transfert définitif sous certaines conditions.
Seko Fofana retrouve le sourire loin de Rennes. Depuis son arrivée en prêt cet hiver, le milieu de terrain ne s’est pas imposé dans le onze du FC Porto. Mais ses apparitions apportent une réelle plus-value à sa nouvelle équipe. La preuve lors de ses deux derniers matchs puisque l’international ivoirien a inscrit ses deuxième et troisième buts avec les Dragons. Une belle manière de tourner la page après sa première partie de saison difficile chez les Rouge et Noir.
Entre les blessures, ses mauvaises performances et les tensions avec l’ancien entraîneur Habib Beye, qui pointait publiquement son manque d’implication, Seko Fofana vivait une période compliquée à Rennes. Le technicien a lui aussi quitté la Bretagne. Il n’empêche que les dirigeants rennais ne seraient sans doute pas mécontents de se débarrasser de leur flop. Pour le moment, l’ancien joueur du Racing Club de Lens est seulement prêté sans option d’achat. Mais ses entrées en jeu convaincantes pourraient bien inciter le FC Porto à négocier son transfert définitif.

Un mince espoir pour Rennes

« Il faut y aller pas à pas, répondait récemment l’entraîneur des Dragons Francesco Farioli. C’est un joueur prêté, qui a une mission très claire et qui est très concentré lorsqu’il démarre ou entre en jeu. » De son côté, le quotidien A Bola se montrait pessimiste, principalement à cause du salaire confortable du milieu. On apprenait également que le FC Porto n’était pas en mesure de conclure un gros transfert. Seule une rupture du bail rennais de Seko Fofana peut débloquer la situation, sachant que le joueur sous contrat jusqu’en 2029 serait ensuite contraint de revoir ses prétentions à la baisse.
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On verra bien le bilan du club pour savoir si on est tant sauvé que ca ... alors certes on a tres bien vendu et on a divisé par deux la masse salariale mais je reste encore perplexe si le club n'a aucune qualification europeene. .. car sans ca on finira par ne plus reussir a lutter pour les 6 premieres places ... cette année on a eu bcp de chance que le mercato soit ultra performant et de l'autre de la malchance d'avoir eu tant de blessé .. on pensera a strasbourg qui nous a tué fofana egalement .. il avait été seché comme ca a plusieurs reprise les matchs precedents on avait dit qu'a force ca finirait mal .. je trouve que les sanctions pour ce genre de tacle ultra dangereux devrait etre plus lourde car 3 matchs contre une saison au tas voir meme peut etre plus c'est pas cher payé.. tu prends 8 mois parce que tu t'enerves contre un arbitre mais 3 matchs alors que t'envoi un joueur a l'hosto

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Mais qui a fait ca ?? Si on peut avoir son nom et son prénom au moins !!.. Sans déconner pondre une merde pareille et le pire cest que celui qui a fait cette merde a du être grâcement payé pour ca...

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