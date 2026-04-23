Les comptes de Botafogo épluchés, surprise pour l'OL

Le dossier du démantèlement de l'empire de John Textor n'en finit plus de rebondir. L'OL est condamné à payer des transferts mystères, tandis qu'une dette de Botafogo envers Lyon est désormais apparente.

Depuis l’arrivée de John Textor à la tête de l’Olympique Lyonnais, le sport business porte plus que jamais son nom. Avec les déboires du propriétaire américain, il est plus souvent question des finances que du sportif, et cette situation a de quoi inquiéter les suiveurs de l’OL étant données les énormes dettes laissées. A l’heure où la vente du club est évoquée, John Textor cherche encore à nuire au club rhodanien dont il n’a plus la gestion, en réclamant des sommes pour des joueurs qui n’y ont jamais joué. Le tribunal de Rio de Janeiro lui a d’ailleurs donné raison en annonçant que l’OL était condamné à verser 21 millions d’euros à Botafogo pour des transferts impayés.

Botafogo a quasiment 200 ME de dettes

Mais dans la presse américaine, où on suit de près la situation financière de Botafogo car le club brésilien a encore des dettes notamment pour le transfert de Thiago Almada en provenance d’Atlanta, un autre son de cloche est venu. Selon ESPN, une demande de redressement judiciaire a été déposée devant le tribunal pour essayer de gérer les 192 millions d’euros de dettes du club de Rio de Janeiro. Les dettes sont multiples et nombreuses, et concernent aussi bien des entreprises, des joueurs, des personnes du monde du football, des clubs brésiliens et internationaux.

Et dans la liste que le média sportif américain s’est procuré, se trouve notamment l’Olympique Lyonnais, à qui Botafogo doit donc officiellement 5 millions d’euros. Impossible de savoir pour quelle raison cette dette apparait, tant il y a eu des transactions entre les deux clubs. Plusieurs joueurs ont fait des trajets entre Botafogo et l’OL, mais l’écriture comptable est elle bien présente. Atlanta est le club pour lequel Botafogo est le plus endette, avec 33 ME d’ardoise à régler, devant Nottingham Forest (20 ME).

Un mic-mac de plus dans l’univers de John Textor où un seul point commun émerge : sur le plan financier, tout le monde y semble perdant désormais.