Le PSG a repris contact avec Maghnes Akliouche
Akliouche pour remplacer Barcola au PSG

Akliouche a « un bon de sortie », Monaco alerte le PSG

Monaco07 juin , 19:00
parClaude Dautel
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Actuellement avec l'équipe de France, Maghnes Akliouche pourrait ne pas reprendre le chemin de l'AS Monaco lors de son retour du Mondial. Le jeune prodige de la Principauté a désormais l'autorisation d'être transféré si un club lui convient, et paie le prix demandé par le club monégasque.
A 24 ans, et moins d'un an après avoir connu sa première sélection avec les Bleus, Maghne Akliouche s'apprête à disputer la Coupe du Monde avec la France. Une juste récompense pour celui qui a été l'une des (rares) satisfactions de l'AS Monaco. Le natif de Tremblay-en-France le sait, son été pourrait être agité, et pas uniquement en raison de sa présence avec l'équipe de Didier Deschamps outre-Atlantique. Car d'ores et déjà Maghnes Akliouche est cité comme l'un des possibles renforts du Paris Saint-Germain. Et justement les choses évoluent.
Maghnes possède un bon de sortie
- Un dirigeant de l'AS Monaco dans le Journal du Dimanche
Jean-François Pérès, journaliste du JDD, confirme que du côté de Monaco, on ne retiendra pas Maghnes Akliouche de force. « Maghnes possède un bon de sortie » a confirmé un responsable moéngasque à notre confrère. Et ce dirigeant de l'ASM d'ajouter que le club qui voudra s'offrir l'ailier monégasque devra faire une offre « à la hauteur » de ce que le club attend pour ce transfert. Le prix de 50 millions d'euros est déjà évoqué pour ce qui sera l'une des grosses opérations de l'été.
Dans le Journal du Dimanche, Maghes Akliouche confirme que toutes les hypothèses sont possibles lors de ce mercato estival 2027, et il ne repousse pas l'idée d'une signature au PSG. Lors des barrages de Ligue des champions, le jeune attaquant monégasque avait été à deux doigts de jouer un bien mauvais tour à Paris. Et sa prestation lors du match retour au Parc des Princes avait confirmé à Luis Campos et Luis Enrique, qui est fan du joueur, qu'Akliouche était clairement un profil comme le double champion d'Europe les aime : jeune et à même de se fondre dans le collectif.
Du côté du Paris Saint-Germain, on sera évidemment attentif aux prestations de Maghnes Akliouche lors du prochain Mondial. Car s'il flambe avec les Bleus, alors son prix pourrait encore grimper et d'autres clubs prestigieux pourraient entrer dans la danse. Reste désormais que le PSG n'a déormais pas à rougir face aux énormes clubs européens.
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Vous êtes kom domenech d k'on est pas français on doit pas entrainer en France Sage ossi était kom lui personne ke connaissait wé ke blm espèce d'imbécile et donneur de leçons t'as fait koi kom entraîneur dit moi 0 pointé

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Logique. En revanche l'équipe me paraît trop offensive face à de gros calibres. Nos latéraux sont trop faibles. Je sortirais olise ou Doue pour mettre WZE. On va se faire trouer face au gros au milieu et sur les ailes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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