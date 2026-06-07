Akliouche a « un bon de sortie », Monaco alerte le PSG

Actuellement avec l'équipe de France, Maghnes Akliouche pourrait ne pas reprendre le chemin de l'AS Monaco lors de son retour du Mondial. Le jeune prodige de la Principauté a désormais l'autorisation d'être transféré si un club lui convient, et paie le prix demandé par le club monégasque.

A 24 ans, et moins d'un an après avoir connu sa première sélection avec les Bleus, Maghne Akliouche s'apprête à disputer la Coupe du Monde avec la France. Une juste récompense pour celui qui a été l'une des (rares) satisfactions de l'AS Monaco. Le natif de Tremblay-en-France le sait, son été pourrait être agité, et pas uniquement en raison de sa présence avec l'équipe de Didier Deschamps outre-Atlantique. Car d'ores et déjà Maghnes Akliouche est cité comme l'un des possibles renforts du Paris Saint-Germain . Et justement les choses évoluent.

Maghnes possède un bon de sortie - Un dirigeant de l'AS Monaco dans le Journal du Dimanche

Jean-François Pérès, journaliste du JDD, confirme que du côté de Monaco, on ne retiendra pas Maghnes Akliouche de force. « Maghnes possède un bon de sortie » a confirmé un responsable moéngasque à notre confrère. Et ce dirigeant de l'ASM d'ajouter que le club qui voudra s'offrir l'ailier monégasque devra faire une offre « à la hauteur » de ce que le club attend pour ce transfert. Le prix de 50 millions d'euros est déjà évoqué pour ce qui sera l'une des grosses opérations de l'été.

Journal du Dimanche, Maghes Akliouche confirme que toutes les hypothèses sont possibles lors de ce Dans le, Maghes Akliouche confirme que toutes les hypothèses sont possibles lors de ce mercato estival 2027, et il ne repousse pas l'idée d'une signature au PSG . Lors des barrages de Ligue des champions, le jeune attaquant monégasque avait été à deux doigts de jouer un bien mauvais tour à Paris. Et sa prestation lors du match retour au Parc des Princes avait confirmé à Luis Campos et Luis Enrique, qui est fan du joueur, qu'Akliouche était clairement un profil comme le double champion d'Europe les aime : jeune et à même de se fondre dans le collectif.

Du côté du Paris Saint-Germain, on sera évidemment attentif aux prestations de Maghnes Akliouche lors du prochain Mondial. Car s'il flambe avec les Bleus, alors son prix pourrait encore grimper et d'autres clubs prestigieux pourraient entrer dans la danse. Reste désormais que le PSG n'a déormais pas à rougir face aux énormes clubs européens.