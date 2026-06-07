Le PSG hésite, il reporte d'urgence son départ

Le PSG ne manquera pas de travail cet été sur le marché des transferts. Ibrahim Mbaye est notamment annoncé sur le départ.

Le Paris Saint-Germain ne souhaite pas bouleverser son effectif durant cette intersaison. Le club de la capitale envisage simplement quelques ajustements ciblés afin de conserver la stabilité qui fait sa force. Malgré cela, certains départs pourraient être enregistrés dans les semaines à venir.

Dans le secteur offensif, la concurrence est particulièrement intense et plusieurs joueurs sont régulièrement annoncés sur le départ, parmi lesquels Lee Kang-in, Gonçalo Ramos et Ibrahim Mbaye. Tous disposent d'une belle cote sur le marché et ne manqueront pas de sollicitations.

Mbaye, ce n'est pas si simple

Concernant le jeune Sénégalais, une destination en Premier League est notamment évoquée. Selon plusieurs informations relayées ces dernières heures, Ibrahim Mbaye est dans le viseur d'Aston Villa. Le club de Birmingham apprécie particulièrement son profil et se montre prêt à lui offrir un rôle plus important que celui qu'il occupe actuellement au Paris Saint-Germain.

Toutefois, pour le journaliste Fabrice Hawkins, un transfert est encore loin d'être finalisé. Sur son compte X, le journaliste a tenu à calmer les rumeurs :

« Comme expliqué dans l'After vendredi soir, les dirigeants du PSG n'ont pas acté le départ d'Ibrahim Mbaye à l'instant T. Plusieurs clubs restent attentifs à sa situation. Aujourd'hui, il n'a aucun accord, même de principe, avec une autre formation. L'ailier est concentré sur la préparation de la Coupe du monde avec le Sénégal. »

Les prochains jours devraient permettre d'y voir plus clair. Pour l'heure, Mbaye reste focalisé sur ses objectifs sportifs avec sa sélection nationale, et le dossier pourrait prendre du temps avant d'être tranché.

De son côté, le PSG apprécie toujours le potentiel du joueur. Néanmoins, dans un secteur offensif extrêmement concurrentiel sous les ordres de Luis Enrique, il sera difficile de lui garantir un temps de jeu supérieur à celui dont il a bénéficié la saison passée.