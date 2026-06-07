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Ibrahim Mbaye

Le PSG hésite, il reporte d'urgence son départ

PSG07 juin , 20:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG ne manquera pas de travail cet été sur le marché des transferts. Ibrahim Mbaye est notamment annoncé sur le départ.
Le Paris Saint-Germain ne souhaite pas bouleverser son effectif durant cette intersaison. Le club de la capitale envisage simplement quelques ajustements ciblés afin de conserver la stabilité qui fait sa force. Malgré cela, certains départs pourraient être enregistrés dans les semaines à venir.
Dans le secteur offensif, la concurrence est particulièrement intense et plusieurs joueurs sont régulièrement annoncés sur le départ, parmi lesquels Lee Kang-in, Gonçalo Ramos et Ibrahim Mbaye. Tous disposent d'une belle cote sur le marché et ne manqueront pas de sollicitations.

Mbaye, ce n'est pas si simple

Concernant le jeune Sénégalais, une destination en Premier League est notamment évoquée. Selon plusieurs informations relayées ces dernières heures, Ibrahim Mbaye est dans le viseur d'Aston Villa. Le club de Birmingham apprécie particulièrement son profil et se montre prêt à lui offrir un rôle plus important que celui qu'il occupe actuellement au Paris Saint-Germain.
Toutefois, pour le journaliste Fabrice Hawkins, un transfert est encore loin d'être finalisé. Sur son compte X, le journaliste a tenu à calmer les rumeurs :
« Comme expliqué dans l'After vendredi soir, les dirigeants du PSG n'ont pas acté le départ d'Ibrahim Mbaye à l'instant T. Plusieurs clubs restent attentifs à sa situation. Aujourd'hui, il n'a aucun accord, même de principe, avec une autre formation. L'ailier est concentré sur la préparation de la Coupe du monde avec le Sénégal. »

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Les prochains jours devraient permettre d'y voir plus clair. Pour l'heure, Mbaye reste focalisé sur ses objectifs sportifs avec sa sélection nationale, et le dossier pourrait prendre du temps avant d'être tranché.
De son côté, le PSG apprécie toujours le potentiel du joueur. Néanmoins, dans un secteur offensif extrêmement concurrentiel sous les ordres de Luis Enrique, il sera difficile de lui garantir un temps de jeu supérieur à celui dont il a bénéficié la saison passée.
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Vous êtes kom domenech d k'on est pas français on doit pas entrainer en France Sage ossi était kom lui personne ke connaissait wé ke blm espèce d'imbécile et donneur de leçons t'as fait koi kom entraîneur dit moi 0 pointé

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Logique. En revanche l'équipe me paraît trop offensive face à de gros calibres. Nos latéraux sont trop faibles. Je sortirais olise ou Doue pour mettre WZE. On va se faire trouer face au gros au milieu et sur les ailes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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