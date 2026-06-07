Mondial 2026 : Un défenseur brésilien déclare forfait

A quatre jours de l'ouverture du Mondial, le Brésil a déjà perdu un joueur. En effet, touché à la cuisse lors du match contre l'Égypte, Wesley doit renoncer à la Coupe du Monde. Carlo Ancelotti a déjà choisi qui va venir le remplacer.

La Seleção a annoncé ce dimanche le forfait d'un de ses défenseurs, puisque Wesley, le défenseur de l'AS Rome, doit renoncer au Mondial. « La Confédération Brésilienne de Football informe que la blessure de Wesley a été réévaluée ce dimanche par la commission médicale de la sélection brésilienne et le joueur a passé un nouvel examen. L'IRM a constaté une lésion musculaire au muscle adducteur de la cuisse gauche. La CBF déplore cette blessure. Wesley est un joueur apprécié du groupe et sera toujours considéré comme faisant partie de cette équipe (...) Suite à ce diagnostic, la CBF annonce la convocation d’Ederson, qui rejoindra la délégation dès ce lundi, aux États-Unis », indique la Confederation Brésilienne de Football.