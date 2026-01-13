ICONSPORT_282097_0465

OL : Arbeloa vote pour le retour d'Endrick au Real !

L’OL se serait bien passé d’un tel feuilleton mais le nouvel entraîneur madrilène Alvaro Arbeloa est favorable au retour d’Endrick alors que le Real dispose d’une clause jusqu’au 20 janvier pour rappeler son attaquant brésilien.
Endrick a démarré son aventure avec l’Olympique Lyonnais de la meilleure façon possible dimanche soir en 16e de finale de la Coupe de France. Aligné d’entrée par Paulo Fonseca, l’avant-centre prêté par le Real Madrid a été très bon. En trouvant le poteau des Dogues sur une frappe lointaine dont il a le secret d’abord, puis en inscrivant son premier but avec l’OL sur un déplacement et un geste de renard des surfaces. Il faut simplement espérer que ce but ne soit pas le seul qu’Endrick aura l’occasion de marquer sous les couleurs lyonnaises.
Et pour cause, Fabrizio Romano a lâché une bombe en annonçant que le Real Madrid disposait d’une clause valable jusqu’au 20 janvier pour annuler le prêt de son attaquant brésilien et de le rappeler au club pour la seconde partie de saison. Un scénario qui n’avait aucune chance de voir le jour avec Xabi Alonso à la tête du Real Madrid. Sauf que la situation a brutalement évolué lundi avec le limogeage de l’entraîneur espagnol, remplacé par Alvaro Arbeloa, ex-entraîneur de la Castilla. L’Olympique Lyonnais pourrait tomber de très haut puisque selon les informations de Fichajes, l’ex-latéral droit du Real Madrid a fait savoir à Florentino Pérez qu’il était très favorable au retour d’Endrick dès maintenant.

Arbeloa favorable au retour immédiat d'Endrick

Alvaro Arbeloa souhaite effectuer des choix forts pour relancer un Real Madrid en crise et compte sur l’ancienne star de Palmeiras. Le média précise qu’en tant qu’ancien entraîneur des jeunes du Real Madrid, Alvaro Arbeloa a suivi Endrick de près en 2024-2025 et lors de cette première partie de saison. Le nouvel entraîneur merengue a un avis « très positif » sur l’actuel buteur de l’OL et souhaite donc le faire revenir au club. Le média ajoute que sur le plan contractuel et juridique, le Real Madrid est totalement couvert puisque la clause valable jusqu’au 20 janvier prochain a été signée par toutes les parties.

La question est maintenant de savoir si la direction madrilène suivra Alvaro Arbeloa dans ce choix et si Endrick sera d’accord pour -déjà- quitter l’OL et revenir dans la capitale espagnole. Une telle décision serait quasiment inédite dans l’histoire du football et ne manquerait pas de provoquer un tremblement de terre à Lyon, où l’emballement est déjà très fort autour du Brésilien à juste titre après son premier match très abouti à Lille. En virant Xabi Alonso lundi, le Real Madrid a peut-être pris une décision susceptible d’avoir des conséquences insoupçonnées sur la seconde partie de saison de l’OL, ruinant le mercato hivernal des Gones.
