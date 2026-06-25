Le PSG aide l’OL dans le dossier Openda

A la recherche d’un avant-centre, l’OL a un oeil sur l’effectif de la Juventus Turin. Après s’être intéressé à Jonathan David, le club parisien cible Loïs Openda. Un dossier dans lequel le PSG pourrait avoir un rôle clé.

L’Olympique Lyonnais a déjà bien avancé ses pions sur ce mercato estival avec les signatures -actées ou à venir- de Kaïl Boudache, Julien Duranville ou encore Mads Bidstrup. La grosse vente d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen pour plus de 30 millions d’euros a permis à l’OL d’avoir un peu d’oxygène sur le plan financier pour avancer sur le volet des arrivées. Matthieu Louis-Jean n’en a cependant pas terminé. Sa priorité est désormais de recruter un avant-centre, une urgence après les départs de Roman Yaremchuk et d’Endrick.

Le nom de Jonathan David a été soufflé aux oreilles des dirigeants lyonnais avec insistance depuis quelques semaines mais sauf surprise, l’avant-centre canadien va rester à la Juventus Turin. Chez les Bianconeri, un autre buteur suscite l’intérêt des Gones : Loïs Openda. En grosse difficulté cette saison en Italie, le buteur belge plaît au board lyonnais. Tuttosport révèle dans son édition du jour qu’à l’instant T, l’ancien attaquant de Lens et du RB Leipzig n’envisage pas un départ de la Juventus. Une bonne nouvelle pour Lyon… sauf si le club rhodanien se montre un peu patient. Car dans le dossier Loïs Openda, les choses peuvent encore bouger.

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Si la Vieille Dame recrute un attaquant cet été, l’avant-centre des Diable Rouges pourrait sen aller afin de ne pas gâcher ses chances de retrouver du temps de jeu et la sélection belge la saison prochaine. C’est là que le Paris Saint-Germain entre en jeu puisque, ce n’est un secret pour personne, le club parisien et la Juventus négocient depuis plusieurs jours le transfert d’un certain Randal Kolo Muani. Un accord pourrait même être trouvé pour une somme proche de 35 millions d’euros. En cas de vente de Kolo Muani du PSG à la Juve, Loïs Openda pourrait alors accepter l’idée d’un départ au mercato estival. Une aubaine pour l’OL, qui rêve de rafler la mise, probablement via un prêt.