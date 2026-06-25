Le PSG aide l’OL dans le dossier Openda

Il a montré de quoi il était capable en L1. Après une saison ratée à la Juve, c'est sans doute le bon moment pour le faire venir en prêt. Un deal gagnant/gagnant entre un joueur qui doit se relancer, au moment où on a besoin d'un 9 d'expérience à moindre coût. Reste la question de son salaire, 600000 brut, sur lequel on ne peut pas s'aligner. Bref, MLJ va encore devoir faire des miracles. Mais il a bien réussi à faire venir Endrik, donc tout est possible.
Tu vas voir ce que va devenir ta planète Foot quand tout le monde va apprendre que le Qatar a bien acheté les deux Champions League. 😏😆🤣
tu parles de quoi rémi?De l'incapacité et la frustration de ne plus gagner de ldc?
Apparemment... de plus en plus de gens confirment bien que l'OM comptait à ce que l'OL soit interdit de Coupe d'Europe par la DNCG afin que l'OM puisse accéder à la Champions League. C'est incroyable !... il y en a qui doute de rien !
Porter l'affaire devant le TAS, point final.
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Ryōiki Tenkai 🤞🏾