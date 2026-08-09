Cristiano Ronaldo, son faux mariage attire des milliers de personnes

Des millions de fans de Cristiano Ronaldo et des photographes avaient fait le déplacement à Funchal samedi pour assister au supposé mariage de Cristiano Ronaldo et de Georgina Rodriguez. Sauf qu'il y avait erreur sur l'identité des mariés.

C'était le secret le moins bien gardé du Portugal, car depuis quelques jours, des tabloïds anglais relayés sur les réseaux sociaux annonçaient que Cristiano Ronaldo et sa compagne allaient se marier dans la cathédrale de Funchal. Cette théorie était appuyée par le fait que le plus beau palace de la ville, le Savoy Palace, était privatisé avec deux étages réservés pour un mariage. Des médias sont donc arrivés de toute l'Europe, et surtout plusieurs milliers de fans du couple le plus populaire du Portugal, se sont massés devant l'église et l'hôtel ce samedi. Sauf que lorsque le véhicule des mariés est arrivé devant la cathédrale, ce sont Fabio Santos Ramos et Fatima Nicole Cunha Teixeira qui sont sortis, le couple se demandant pourquoi plus de 3.000 personnes et des photographes étaient là.

CR7 ne s'est pas marié ce week-end

Car il s'est rapidement avéré que cette rumeur était totalement infondée, et que jamais Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez n'avaient prévu de se marier samedi à Funchal, et que The Sun, qui avait lancé la rumeur, s'était totalement planté en s'appuyant uniquement sur des informations venues de l'hôtel. Pour calmer tout cela, le prêtre chargé des mariages ce samedi a pris le micro pour prévenir tout le monde que la star portugaise n'avait pas prévu de se marier ce jour-là, et même Cristiano Ronaldo, informé de cette histoire invraisemblable, a commenté cela sur son compte Instagram avec des emojis montrant son hilarité.

Le mariage de Cristiano Ronaldo et de Georgina Rodriguez est donc remis à plus tard, mais CR7 sait désormais ce qui l'attend lorsqu'il passera la bague au doigt à sa compagne. En attendant, le couple d'anonymes se souviendra toute sa vie de son mariage, couvert par de nombreux médias européens et qui a déclenché un moment de folie au Portugal.