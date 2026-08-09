Cristiano Ronaldo, son faux mariage attire des milliers de personnes

Un gros salaire en moins on va le remplacer par un jeune du centre de formation..je pense que l ol peux faire monter ses jeunes
Tu as dis qu'on allait perdre .... Cherche pas et assume !
"Selon les dernières informations d'El Nacional"... Toujours les sources espagnoles douteuses, principales fabriques de fake news et principales sources pour les articles de Foot01.
Kenny ,qui vient de se faire clacher par red13.... Ste honte 😂😂😂
Tu ne comprends même pas le sens de ce que tu écris. Et si le comprends, tu confirmes que tu bafoues la présomption d'innocence en toute connaissance de cause. Continue de montrer que tu es un idiot fini.
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Cristiano a réussi à rendre un mariage viral… 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗠𝗘̂𝗠𝗘 𝗬 𝗔𝗩𝗢𝗜𝗥 𝗠𝗜𝗦 𝗨𝗡 𝗣𝗜𝗘𝗗. 🐐😂 Plus de 2 000 supporters se sont rassemblés devant la cathédrale de Funchal, à Madère, persuadés que Cristiano Ronaldo et Georgina allaient s’y marier. 😳 Une Rolls-Royce