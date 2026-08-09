Hojberg s'en va, l'OM récupère 11 ME

Hojberg s'en va, l'OM récupère 11 ME

OM09 août , 14:30
parGuillaume Conte
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Recruté en 2024 en provenance de Tottenham, Pierre-Emile Hojbjerg va retrouver la Premier League puisque l'accord est annoncé comme imminent entre l'OM et Newcastle.
Avec son statut de joueur international au salaire de l’ancien temps, Pierre-Emile Hojbjerg fait forcément partie des joueurs qui sont annoncés sur le départ à l'OM. Pourtant, le Danois n’a pas vraiment eu de touches sérieuses depuis le début du mercato, et a ainsi préparé la saison comme s’il faisait partie des joueurs cadres sur lesquels Bruno Genesio peut s’appuyer.
Mais à trois semaines de la fin du mercato, les choses s’accélèrent et son départ prend désormais forme. Il y a quelques jours, l’intérêt de Newcastle a été évoqué. Les Magpies ont attendu de vendre Bruno Guimaraes à Arsenal pour revenir vers l’OM. Et désormais, le média The Article, qui suit de près les informations sur les clubs de Premier League, dévoile qu’un accord de principe a déjà été trouvé entre les deux clubs pour le transfert du milieu de terrain.
L’OM souhaitait surtout éviter un nouveau prêt, avec ou sans option d’achat, et faire un transfert sec. Newcastle a joué le jeu avec une offre de 14 millions d’euros qui a été acceptée par les dirigeants marseillais. Un accord de principe, car les discussions n’ont pour le moment été effectuées que d’un point de vue oral. Le joueur de 30 ans se verrait bien revenir en Premier League, lui qui a évolué à Tottenham avant de rejoindre la Provence. Son expérience sera jugée utile à Saint James Park, dans une équipe de Newcastle qui essaye de limiter la casse depuis que l’Arabie Saoudite a décidé de réduire la voilure.

Tottenham récupère 20 % de la revente

Sur ces 14 millions d’euros, l’OM devra toutefois reverser une somme non négligeable à Tottenham, qui a gardé un pourcentage de 20 % à la revente et va récupérer quasiment 3 millions d’euros, dévoile le média anglais. Cela fera donc le départ d’un gros salaire et une enveloppe de 11 ME récupérée pour les dirigeants olympiens, qui vont tout de même à un moment devoir recruter pour compenser ces départs qui se multiplient. Mais pour le moment, dans ce dossier, il faudra voir si l’OM et Newcastle formalisent cet accord qui est toutefois en très bonne voie selon The Article.
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