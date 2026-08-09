Le PSG arnaqué à Lens, ils disent stop

Les conditions autour du match du Trophée des Champions à Lens du week-end prochain ne conviennent pas aux supporters du PSG, qui ne se rendront pas dans le Nord.

Le Trophée des Champions est décidément un problème récurrent pour le football français, qui peine parfois à l’organiser à l’étranger, et ne parvient pas non plus à faire l’unanimité quand il se déroule en France. Cet été, il lancera la saison du championnat avec le match entre le RC Lens, vainqueur de la Coupe de France, et le PSG , champion de France. Il est prévu le dimanche 16 août et se déroulera au Stade Bollaert, à l’issue d’un tirage au sort.

Les supporters du PSG peu consisérés à Lens ?

Le lieu a de quoi surprendre, car cet événement est un titre qui se joue sur un match, et doit par définition se dérouler sur terrain neutre. Cela peut arriver qu’une finale ait lieu au Stade de France, ou au Parc des Princes, mais dans ce cas, le stade est considéré comme neutre et les deux équipes ont les mêmes quotas de place.

Mais pour cette rencontre, non seulement Paris se déplace à Lens, mais en plus, il sera simplement considéré comme un club visiteur, avec un parcage limité et un partage non équitable des places. Plutôt des considérations de matchs de championnat qu’une mise en place pour une finale.

Des dispositions qui ont outré les supporters du PSG, qui ont appris qu’ils n’auront donc qu’un parcage limité pour cette rencontre. En conséquence, selon RMC, un boycott de cette rencontre a été annoncé. Les supporters parisiens ne veulent pas d’un petit bout de stade alors que, malgré le choix du lieu, le stade est censé être celui d’une finale.

Décidément, les problèmes entre le PSG et Lens sont nombreux, puisque l’an dernier c’était le décalage de l’affiche du championnat pour convenir au calendrier européen du club de la capitale qui avait fait débat.