OM : Medhi Benatia se fout du monde, la réponse est violente
Medhi Benatia quitte l'OM

OM : Medhi Benatia se fout du monde, la réponse est violente

OM09 août , 13:38
parClaude Dautel
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L'interview fracassante de Medhi Benatia dans les colonnes de France Football a fait du bruit à Marseille. Notamment parce que l'ancien directeur du football de l'OM affirme avoir appris la situation financière du club il y a seulement quelques mois.
Longtemps chouchou des supporters de l'Olympique de Marseille, Medhi Benatia a clairement perdu de son standing ces derniers mois, et les propos de l'ancien dirigeant marseillais dans France Football ont provoqué de nombreuses réactions agacées. Pour de nombreux observateurs, l'ancien joueur se donne le bon rôle et n'assume pas ses responsabilités dans ce qu'a été la saison passée de l'OM. S'exprimant au micro de l'After Foot, David Gluzman, consultant de RMC et spécialiste des finances, estime que Medhi Benatia se moque du monde lorsqu'il prétend n'avoir été informé de la situation catastrophique sur le plan comptable du club de Frank McCourt il y a seulement six mois. Et cela risque de ne pas rendre service à Benatia, qui affirme vouloir revenir rapidement dans un club.

Benatia est accusé en direct

« Je ne sais pas qui lui a conseillé de la faire, mais je ne la comprends pas du tout. Il en sort absolument pas grandi. Lui qui veut retourner au très haut niveau en tant que dirigeant, si moi demain je suis actionnaire majoritaire d'un club de premier plan, je lis l'interview, je suis pas forcément hyper convaincu et je suis pas forcément sûr qu'elle lui serve, explique David Gluzman, qui s’étonne que Medhi Benatia ne soit pas informé plus que cela sur l’état des comptes de l’OM alors qu’il travaillait sur le mercato. J’ai été hyper surpris, surtout moi en tant que financier, d'apprendre que Medhi Benatia n'était pas du tout au courant de la situation financière du club. Il est directeur du football, c'est-à-dire que c'est le poste où il est censé créer de la valeur, que l'OM est quand même sous accord avec l'UEFA. Et lui vient nous dire qu'il y a seulement six mois qu'il a pris connaissance de la situation financière dramatique, de l'importance de la Ligue des Champions et du risque financier encouru par le recrutement dispendieux, moi je me dis : est-ce que vraiment là j'ai affaire, avec ce type de révélation, à un directeur du football de haut niveau ? »
Sur les réseaux sociaux, Medhi Benatia prend également très cher, les supporters marseillais reprochant à ce dernier d'avoir fait venir à Marseille des membres de son entourage proche. Des proches dont le club phocéen cherche à se débarrasser, à l'image de Bob Tahri qui a été mis de côté ces dernières semaines, une enquête interne étant en cours sur son comportement.

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