ICONSPORT_183096_0136

One, two, three, un Algérien arrive à Monaco

Monaco09 août , 14:00
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Maghnes Akliouche ayant signé au PSG, l'AS Monaco s'est mise en quête d'un renfort au même poste et fonce sur Farès Ghedjemis, l'international algérien de Frosinone.
Le Paris Saint-Germain a officialisé cette semaine la signature de Maghnes Akliouche moyennant 50 millions d'euros. L'AS Monaco a fait une belle affaire financière en vendant l'international français au PSG, mais forcément le club de la Principauté va devoir dépenser un peu d'argent pour compenser le départ de l'ailier français. Selon RMC, c'est du côté de la Serie A que Filipe Luis, le nouvel entraîneur de l'ASM, va trouver le renfort attendu. En effet, notre confrère annonce que Monaco est tout proche de trouver un accord avec le club de Frosinone, qui retrouve la Serie A cette saison, concernant le transfert de Farès Ghedjemis. Agé de 23 ans, l'ailier natif de Montreuil suscite l'intérêt de plusieurs clubs (Celtic, Rangers, Lille, Palerme, Lazio et Dortmund), mais c'est le club de la Principauté qui est le plus proche de s'offrir celui qui évoluait au FC Rouen avant de rejoindre Frosinone.

Frosisone fait monter les enchères

RMC précise qu'une première offre de 7 millions d'euros, plus 2 millions d'euros de bonus, a été transmise par les dirigeants de l'AS Monaco à leurs homologues italiens, mais qu'elle a été immédiatement refusée. Du côté du club basé dans le Latium, on pense que la concurrence dans le dossier Farès Ghedjemis peut encore faire grimper les prix et qu'il n'y a pas encore urgence à accepter la proposition monégasque. Pour faire réfléchir Frosinone, il faudra dépasser nettement les 10 millions d'euros, et cela ne fait pas réellement peur au club de Ligue 1.
Les choses pourraient donc avancer rapidement pour Farès Ghedjemis qui sort d'une belle saison puisque la saison passée, en Serie B, l'international algérien a marqué 15 buts et signé 3 passes décisives. Des performances qui ont convaincu l'AS Monaco que Farès Ghedjemis pouvait être un excellent choix pour faire oublier Maghnes Akliouche. Les prochains jours devraient être décisifs dans ce dossier, au moment où des rumeurs ont évoqué l'intérêt du club de la Principauté pour Romelu Lukaku.

Lire aussi

Monaco tente le gros coup LukakuMonaco tente le gros coup Lukaku
Le PSG veut un deuxième Monégasque à 50 MELe PSG veut un deuxième Monégasque à 50 ME
Articles Recommandés
Dilane Bakwa
Rennes

Mercato : Rennes sur un ailier de Premier League à 35 ME

ICONSPORT_371316_0004
OL

TV : OL - Sparta Prague, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_366586_0459 Medina
OM

Une énorme bonne nouvelle arrive lundi à l'OM

ICONSPORT_370685_0046
SCO

Détesté par tout le monde, Anthony Lopes trouve ça logique

Fil Info

09 août , 23:00
Mercato : Rennes sur un ailier de Premier League à 35 ME
09 août , 22:30
TV : OL - Sparta Prague, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
09 août , 22:00
Une énorme bonne nouvelle arrive lundi à l'OM
09 août , 21:30
Détesté par tout le monde, Anthony Lopes trouve ça logique
09 août , 21:00
OL : Surprise, un joueur du Milan AC débarque en prêt
09 août , 20:30
OM : Les supporters sont choqués, Genesio est trop fort
09 août , 20:00
Paris Sportifs : L'OL s'en sort contre Prague, c'est 96 euros pour vous
09 août , 19:40
Arda Güler au PSG, le transfert surprise de l'été
09 août , 19:28
L'OM solide vainqueur de Bilbao

Derniers commentaires

Une énorme bonne nouvelle arrive lundi à l'OM

Un gros salaire en moins on va le remplacer par un jeune du centre de formation..je pense que l ol peux faire monter ses jeunes

L'OM solide vainqueur de Bilbao

Tu as dis qu'on allait perdre .... Cherche pas et assume !

Fabian Ruiz vendu au mercato, Al-Khelaïfi dit oui

"Selon les dernières informations d'El Nacional"... Toujours les sources espagnoles douteuses, principales fabriques de fake news et principales sources pour les articles de Foot01.

OM : Les supporters sont choqués, Genesio est trop fort

Kenny ,qui vient de se faire clacher par red13.... Ste honte 😂😂😂

PSG : Luis Enrique a trouvé la doublure d'Hakimi

Tu ne comprends même pas le sens de ce que tu écris. Et si le comprends, tu confirmes que tu bafoues la présomption d'innocence en toute connaissance de cause. Continue de montrer que tu es un idiot fini.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading