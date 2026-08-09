One, two, three, un Algérien arrive à Monaco

Maghnes Akliouche ayant signé au PSG, l'AS Monaco s'est mise en quête d'un renfort au même poste et fonce sur Farès Ghedjemis, l'international algérien de Frosinone.

RMC, c'est du côté de la Serie A que Filipe Luis, le nouvel entraîneur de l'ASM, va trouver le renfort attendu. En effet, notre confrère annonce que Monaco est tout proche de trouver un accord avec le club de Frosinone, qui retrouve la Serie A cette saison, concernant le transfert de Farès Ghedjemis. Agé de 23 ans, l'ailier natif de Montreuil suscite l'intérêt de plusieurs clubs (Celtic, Rangers, Lille, Palerme, Lazio et Dortmund), mais c'est le club de la Principauté qui est le plus proche de s'offrir celui qui évoluait au FC Rouen avant de rejoindre Frosinone. Le Paris Saint-Germain a officialisé cette semaine la signature de Maghnes Akliouche moyennant 50 millions d'euros. L'AS Monaco a fait une belle affaire financière en vendant l'international français au PSG, mais forcément le club de la Principauté va devoir dépenser un peu d'argent pour compenser le départ de l'ailier français. Selon, c'est du côté de la Serie A que Filipe Luis, le nouvel entraîneur de l'ASM, va trouver le renfort attendu. En effet, notre confrère annonce que Monaco est tout proche de trouver un accord avec le club de Frosinone, qui retrouve la Serie A cette saison, concernant le transfert de Farès Ghedjemis. Agé de 23 ans, l'ailier natif de Montreuil suscite l'intérêt de plusieurs clubs (Celtic, Rangers, Lille, Palerme, Lazio et Dortmund), mais c'est le club de la Principauté qui est le plus proche de s'offrir celui qui évoluait au FC Rouen avant de rejoindre Frosinone.

Frosisone fait monter les enchères

RMC précise qu'une première offre de 7 millions d'euros, plus 2 millions d'euros de bonus, a été transmise par les dirigeants de l'AS Monaco à leurs homologues italiens, mais qu'elle a été immédiatement refusée. Du côté du club basé dans le Latium, on pense que la concurrence dans le dossier Farès Ghedjemis peut encore faire grimper les prix et qu'il n'y a pas encore urgence à accepter la proposition monégasque. Pour faire réfléchir Frosinone, il faudra dépasser nettement les 10 millions d'euros, et cela ne fait pas réellement peur au club de Ligue 1.

Les choses pourraient donc avancer rapidement pour Farès Ghedjemis qui sort d'une belle saison puisque la saison passée, en Serie B, l'international algérien a marqué 15 buts et signé 3 passes décisives. Des performances qui ont convaincu l'AS Monaco que Farès Ghedjemis pouvait être un excellent choix pour faire oublier Maghnes Akliouche. Les prochains jours devraient être décisifs dans ce dossier, au moment où des rumeurs ont évoqué l'intérêt du club de la Principauté pour Romelu Lukaku.