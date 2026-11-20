Le LOSC fonce au Portugal pour faire pleurer l’OL
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Si on avait un stade aussi petit ça serait pire
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Oui rectification, tu peux le dire... Quel club utilise le stade de France? Aucun... Merci l'artiste J'ai mis "plus large fan base"?... Bah non, j'ai mis "large fan base"... J'ai mis "LE plus grand club", Bah non là encore... J'ai dit que l'OM l'a été avant l'avènement récent du PSG, et c'est incontestable Enfin, tout le monde sait ici ou presque que je ne suis PAS supporter de l'OM... Mais du PSG... Bref si c'est pour sortir de telles âneries, évite d'intervenir...
Comme l’EDF n’aura pas le ballon pas besoin de meneur de jeu. Ca tombe bien y a personne. Moins de risque en defense parce qu’on sera 11 dans la surface. Alors sur un malentendu en contre-attaque pourquoi pas ? En élimination directe il y a plus de pression surtout pour les favoris. Mais bon on a quand meme 20% de chance de se prendre une branlée.
Marquinhos est un joueur emblématique du PSG , certains autres ont marqué le PSG avant lui. Susic,, Weah , Ronaldinho Pauleta, Rai
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15