LOSC-OL, c'est le gros match de samedi soir et Davide Ancelotti avoue avoir été bien embêté pour préparer cette rencontre avec le changement d'entraineur à Lyon.

Le choc de ce week-end opposera le LOSC à l’OL, ce samedi soir dans les Hauts de France. Lille peut conforter sa deuxième place en cas de succès, et reléguer Lyon très loin, ce qui serait tout de même un coup dur pour le club rhodanien. Pour le premier match de Carlos Vicens, l’entraineur espagnol n’aura pas la partie facile, mais son homologue non plus. De nos jours, les données vidéos des matchs précédents sont décortiquées mais Lille a été bien dans l’embarras avec ce changement d’entraineur.

Davide Ancelotti a joué carte sur table et a avoué qu’il a du visionner les derniers matchs de Vicens quand il était sur le banc de Braga pour essayer de dénicher des informations à donner à son équipe, et une tactique à peaufiner en fonction de son adversaire. Un choix peu commun, mais assumé par l’entraineur italien.

Vicens ne révolutionnera pas l'OL

« Pour préparer le match de l’OL, est-ce qu’on a regarder les match de l’OL ainsi que ceux de Braga ? Bien sûr, Lyon a travaillé avec un entraîneur qui laisse toujours quelque chose, ce que j'ai vu ici aussi. Il y a donc des principes qu'il n'est pas simple de changer dans l'équipe, même quand on le souhaite. C'est vrai qu'on a regardé un peu l'équipe de l'année dernière pour certaines choses. On a fait un peu les deux, mais je pense que c'est une équipe qui a une identité claire et qu'il n'est pas simple de la changer en deux semaines pendant une trêve internationale. Alors, dans la préparation du match, on a analysé un peu les deux choses », a livré Davide Ancelotti, persuadé que l’OL ne va pas afficher un 11 de départ et une façon de jouer totalement différents de ces dernières semaines.

Les dirigeants, Michele Kang en tête, l’ont confirmé, s’il sont choisi Carlos Vicens, c’est aussi parce qu’il a des idées assez similaires à celles de Paulo Fonseca, ce qui va permettre aux joueurs de ne pas être trop déboussolés par ce départ.