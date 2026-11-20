Toujours aussi convoité sur le marché des transferts, l’international tricolore Eli Junior Kroupi a choisi sa prochaine destination. L’attaquant de Bournemouth se voit atterrir en Espagne malgré l’intérêt du Paris Saint-Germain.

La longue absence d’Eli Junior Kroupi (20 ans) n’a pas refroidi ses nombreux admirateurs, à commencer par Zinédine Zidane. Le sélectionneur de l’équipe de France l’a dans un premier temps jugé trop juste pour participer au récent rassemblement. Puis l’ancien meneur de jeu a fini par le convoquer suite au forfait de Marcus Thuram. Résultat, le nouvel international français a débloqué son compteur avec les Bleus face à la Turquie (2-1) dimanche. Son premier but en sélection n’a sans doute pas échappé à ses courtisans sur le marché des transferts.

On parle notamment d’un intérêt du Paris Saint-Germain , annoncé en concurrence avec Arsenal. Mais d’après le journaliste Juan Jesus, les Parisiens et les Gunners n’ont pas les faveurs d’Eli Junior Kroupi. Notre confrère indique que l’attaquant de Bournemouth a un faible pour le FC Barcelone . Le club catalan, qui le convoitait déjà cet été, pense à l’ancien joueur du FC Lorient malgré l’efficacité de Raphinha en pointe. Le Brésilien qui fêtera ses 30 ans le mois prochain n’a pas vraiment rassuré ses supérieurs à cause de son âge et de ses blessures récurrentes.

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Les doutes à son sujet laissent une ouverture à Eli Junior Kroupi, déterminé à retrouver son meilleur niveau en espérant une offre du Barça l’été prochain. En attendant, il n’est pas question d’un départ en janvier. Pour commencer, les Blaugrana ne comptent pas renforcer leur secteur offensif dans l’immédiat. Et de toute façon, Bournemouth et son manager Marco Rose ne sont pas vendeurs. « Nous n'avons pas prévu de vendre en janvier, a prévenu l’entraîneur des Cherries ce vendredi. Ce n'est pas le plan, pour le moment ce ne sont que des rumeurs et du bruit. » Cela pourrait devenir plus concret d’ici quelques mois.