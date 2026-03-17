Le Celta veut éliminer l'OL dans le plus grand respect

Ce jeudi, l’OL recevra le Celta Vigo en huitième de finale retour de la Ligue Europa. Si le club espagnol ne se considère pas comme favori, il compte bien jouer un mauvais tour aux Gones.

L’ OL a encore de beaux objectifs à atteindre en cette fin de saison. En Ligue 1, les Gones peuvent viser une qualification directe pour la Ligue des champions. En Ligue Europa, ils peuvent tout simplement rêver du titre. Mais la tâche s’annonce compliquée. Les hommes de Paulo Fonseca devront se défaire du Celta Vigo s’ils veulent accéder aux quarts de finale de la compétition.

Au match aller, en Galice, les deux équipes s’étaient quittées sur un score de 1-1. L’OL aura cette fois l’avantage de jouer au Groupama Stadium pour tenter de faire la différence. Mais les Espagnols n’ont pas dit leur dernier mot et espèrent bien créer la surprise face aux Rhodaniens. Hugo Sotelo ne dira pas le contraire…

Le Celta se pense capable de faire tomber l'OL

Dans des propos prononcés dans la presse espagnole, le milieu de terrain a en effet évoqué cette rencontre décisive face à l’Olympique Lyonnais. Admiratif du jeu des Gones et l'équipe de Paulo Fonseca, il estime néanmoins sa formation capable de créer l’exploit :

« On sait à quel point c’est compliqué. On a eu de nombreuses occasions de prendre les trois points, mais il faut continuer et, jeudi, on visera plus haut. Nous savons que le déplacement est difficile et que c’est une bonne équipe. Ils l’ont démontré lors du match aller : ils ont beaucoup de talent et, personnellement, je les ai beaucoup appréciés. Mais on peut battre n’importe qui. »

L’OL est donc prévenu : le Celta Vigo ne fera pas le déplacement dans le Rhône pour faire de la figuration, mais bien pour repartir avec la qualification. Les Gones ont toutes les raisons de se méfier, d’autant plus qu’ils traversent actuellement une période délicate.