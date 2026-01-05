L’arbitre a aidé l’OL, c'est une grande première

L'OL a remporté une précieuse victoire à Monaco ce samedi, et la décision de refuser un but important aux joueurs de la Principauté a beaucoup fait parler.

Aucun doute, le championnat de France a repris ses droits en ce début du mois de janvier avec la 17e journée de Ligue 1. A chaque match, les critiques fusent contre les arbitres, qui sont les meilleurs en Europe et dans le monde pour les instances, mais sont les rois des erreurs aux yeux des clubs français. Le match entre Monaco et l’OL ce samedi n’a pas échappé à la règle. Si l’expulsion de Coulibaly est impossible à contester, c’est le but refusé à Monaco pour une faute dans la surface qui a fait bondir le club de la Principauté.

Un coup-franc généreux, Govou l'admet

Corentin Tolisso en a clairement rajouté pour obtenir un coup-franc alors que l’ASM passait devant en cas de but. Un vrai tournant du match, et une décision favorable à l’OL pour le coup. Sidney Govou, qui n’est jamais le dernier à dire quand les choses ne vont pas bien à Lyon, a reconnu sans souci que le coup de sifflet généreux de l’arbitre avait permis à son club de coeur de très bien s’en tirer. Ce n’était pas toujours le cas cette saison, a malicieusement rappelé l’ancien attaquant.

« Bien sûr, il y a des moments où ça peut basculer, et toutes les équipes connaissent un petit creux dans un match. Mais l’OL s’en sort souvent en faisant des choses simples et tous les joueurs sont dans le même état d’esprit. Je n’aime pas trop parler de l’arbitrage, cette fois il est favorable avec ce but refusé à Monaco à 1-1, mais l’arbitre a pris le temps de revoir l’action, il a pris une décision, point. À d’autres moments, c’était plutôt contraire pour l’OL », a rappelé dans les colonnes du Progrès un Sidney Govou qui ne veut pas voir les débats se tourner uniquement autour des décisions arbitrales.

Ce week-end, ce fut pourtant le cas et les bornes sont souvent dépassées, comme ce fut le cas avec l’attitude des dirigeants lillois dans le match face à Rennes. Pendant ce temps, l’OL continue son petit bonhomme de chemin et avance, tout proche des places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions.