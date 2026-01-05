ICONSPORT_281188_0141

L’arbitre a aidé l’OL, c'est une grande première

OL05 janv. , 8:40
parGuillaume Conte
1
L'OL a remporté une précieuse victoire à Monaco ce samedi, et la décision de refuser un but important aux joueurs de la Principauté a beaucoup fait parler. 
Aucun doute, le championnat de France a repris ses droits en ce début du mois de janvier avec la 17e journée de Ligue 1. A chaque match, les critiques fusent contre les arbitres, qui sont les meilleurs en Europe et dans le monde pour les instances, mais sont les rois des erreurs aux yeux des clubs français. Le match entre Monaco et l’OL ce samedi n’a pas échappé à la règle. Si l’expulsion de Coulibaly est impossible à contester, c’est le but refusé à Monaco pour une faute dans la surface qui a fait bondir le club de la Principauté. 

Un coup-franc généreux, Govou l'admet

Corentin Tolisso en a clairement rajouté pour obtenir un coup-franc alors que l’ASM passait devant en cas de but. Un vrai tournant du match, et une décision favorable à l’OL pour le coup. Sidney Govou, qui n’est jamais le dernier à dire quand les choses ne vont pas bien à Lyon, a reconnu sans souci que le coup de sifflet généreux de l’arbitre avait permis à son club de coeur de très bien s’en tirer. Ce n’était pas toujours le cas cette saison, a malicieusement rappelé l’ancien attaquant. 
« Bien sûr, il y a des moments où ça peut basculer, et toutes les équipes connaissent un petit creux dans un match. Mais l’OL s’en sort souvent en faisant des choses simples et tous les joueurs sont dans le même état d’esprit. Je n’aime pas trop parler de l’arbitrage, cette fois il est favorable avec ce but refusé à Monaco à 1-1, mais l’arbitre a pris le temps de revoir l’action, il a pris une décision, point. À d’autres moments, c’était plutôt contraire pour l’OL », a rappelé dans les colonnes du Progrès un Sidney Govou qui ne veut pas voir les débats se tourner uniquement autour des décisions arbitrales. 
Ce week-end, ce fut pourtant le cas et les bornes sont souvent dépassées, comme ce fut le cas avec l’attitude des dirigeants lillois dans le match face à Rennes. Pendant ce temps, l’OL continue son petit bonhomme de chemin et avance, tout proche des places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions. 

Derniers commentaires

PSG : Un complot anti-Paris, Luis Enrique accuse les arbitres

A Lille, on a entendu des "on t'en..." pendant de longues minutes, j'en étais d'ailleurs surpris !

PSG : Zabarnyi, ça commence à bien faire

Rien de surprenant avec lui... Chevalier et lui sont les 2 maillons faibles

Il vaut 100 ME, le PSG le veut pour 60 ME

Après avoir empilé des gardiens , on ferait collection des ailiers gauche ? C'est pas une priorité de recrutement .

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

Tu ne peux pas me mettre à mon niveau, tu es au fond des chiottes et tu n'en sortiras jamais car c'est le monde au quel tu appartiens 😂🤣😂 Rage rage rage, nous on kiffe, d'ailleurs 2026 a superbement commencé hier avec l'OM puis le PSG 🤩

PSG : Un complot anti-Paris, Luis Enrique accuse les arbitres

Il a 100% raison. Les chants font partis des rivalités qui d'ailleurs est encouragée par les medias donc c'est ridicule de vouloir les arrêter. Mais dès que c'est au Parc, on les arrête, c'est pas nouveau, ça fait 20 ans que c'est comme ça...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

