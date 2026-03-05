ICONSPORT_341683_0183

Ligue 1+ joue sa peau et recrute chez L’Equipe

TV05 mars , 21:00
parGuillaume Conte
Ligue 1+ va faire face au plus grand défi de sa jeune existence la saison prochaine. La chaine de la LFP est allé chercher un homme fort de L'Equipe pour enfin voir ses abonnements décoller.
Pour sa première année d’existence, Ligue 1+ a connu un exercice mitigé. Les départs ont été excellents, avec rapidement beaucoup d’abonnés et la barre du million franchie dès les premiers mois. En plus de cela, la couverture éditoriale et technique a été propre, ce qui a permis à la chaine de se faire sa place. Mais entre le départ de Nicolas De Tavernost sur fond de guerre avec BeIN Sports, et la stagnation à un million d’abonnés depuis plusieurs mois, la suite de la saison est grinçante.

Grosse pression sur la deuxième saison de Ligue 1+

Ce chiffre est largement insuffisant pour rapporter de l’argent aux clubs, et l’avenir est très sombre. En effet, BeIN Sports va rendre son 9e match du samedi après-midi, et les 80 ME annuels qui vont avec. Ligue 1+ va devoir compenser cette perte par une hausse du prix des abonnements, avec le risque de faire fuir le client qui a déjà montré qu’il n’avait pas un portefeuille extensible pour le football.
La deuxième saison de Ligue 1+ sera certainement décisive pour la suite de son existence, car si le gouffre financier est trop important, il sera l’heure de revenir au bon vieux modèle en fonction des offres, même si ce n’est pas toujours très reluisant. Pour essayer de relancer la machine, Ligue 1+ vient de recruter Marc Las comme directeur de la rédaction, a fait savoir la plateforme de la Ligue à ses équipes. Marc Las était le directeur de la rédaction de L’Equipe, où il évoluait depuis une dizaine d’années.
L’idée sera de trouver des leviers pour convaincre les nouveaux abonnés de venir, tout en conservant ceux qui ont fait la démarche depuis la première saison. Avec l’ensemble du championnat dans sa palette, Ligue 1+ aura carte blanche, même si ce ne sera pas évident étant donnée la frilosité du marché.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

