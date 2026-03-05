ICONSPORT_360609_0079
Arne Slot

Liverpool : Slot bientôt viré, son successeur est déjà connu

Premier League05 mars , 21:30
parQuentin Mallet
1
La récente défaite de Liverpool face à Wolverhampton a jeté un très gros froid sur l'avenir d'Arne Slot sur le banc des Reds. Le club du Merseyside envisage de plus en plus de s'en séparer, alors que Xabi Alonso est libre et disponible.
En déplacement à Molineux ce mardi 3 mars, Liverpool avait l'occasion de prendre une très grosse option sur la qualification pour la prochaine Ligue des champions. Mais Wolverhampton, pourtant bon dernier de Premier League avec un retard conséquent, a réussi à se défaire de Reds apathiques et en manque d'inspiration. Cette défaite force le club du Merseyside à occuper une sixième place qui l'écarte de la cour des grands en attendant la suite. Surtout, elle l'oblige à réfléchir activement à l'avenir d'Arne Slot, déjà très fragilisé par les résultats précédents.
Comme l'indique TEAMtalk, il n'y a quasiment plus aucune chance qu'il reste à Liverpool une fois la saison terminée. Une position encore plus fragilisée par la disponibilité de Xabi Alonso, la priorité absolue des dirigeants.

Xabi Alonso, le seul remplaçant possible

Le média britannique explique en effet qu'au-delà du fait que la position d'Arne Slot sur le banc de Liverpool soit déjà instable à cause de ses résultats à la tête de l'équipe, le fait que Xabi Alonso, libre de tout contrat depuis son licenciement par le Real Madrid en janvier dernier, soit disponible et prêt à prendre le poste complique sérieusement les choses. Fenway Sports Group voit le Basque comme la cible prioritaire pour prendre la relève car il coche toutes les cases : ancien de la maison, jeune entraîneur, désir d'imposer sa patte. Surtout, il est le seul nom en tête en cas de licenciement d'Arne Slot.
Pour rappel, Xabi Alonso était déjà pressenti pour prendre la succession de Jürgen Klopp à l'époque de son départ. Toutefois, il avait décidé de prolonger son aventure avec le Bayer Leverkusen une année supplémentaire pour se laisser le temps de la réflexion. Au final, la force des choses l'a envoyé au Real Madrid.
Liverpool

Liverpool

Premier League #6
D
V
V
V
V
Premier League
Premier League
Matchs29
V
Victoire14
M
Match nul6
D
Défaite9
Buts Marqués48
Buts Encaissés39

Matchs Récents

Tout afficher
03 mars 2026 à 21:15
Premier League
Wolverhampton WanderersWolverhampton Wanderers
2
1
Match terminé
LiverpoolLiverpool
28 février 2026 à 16:00
Premier League
LiverpoolLiverpool
5
2
Match terminé
West Ham UnitedWest Ham United

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
H. Ekitike
22.

H. Ekitike

FranceFrance Âge 23 Attaquant
Matchs26
Buts11
Passes décisives4
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
C. Gakpo
18.

C. Gakpo

NetherlandsPays-Bas Âge 26 Attaquant
Matchs27
Buts6
Passes décisives3
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Derniers commentaires

Fabian Ruiz refuse de jouer, le PSG furieux !

Si c'est vrai c'est gerbant. Que tu te préserves pour le Mondial ca se comprend,mais pas que tu restes au frigo jusqu'en juin quoi

CdF : Toulouse pour l’OL ou Lens... Le tirage des demi-finales

Comme par hasard pour l'OL....tirage de poussin. Strasbourg un bon pied en finale et favori pour le sacre 👍c'est l'équipe qui mérite le plus si Lens sort. Mais une finale Strasbourg vs Lens serait magnifique et largement mérité pour les 2.

PSG : L'OM, l'OL et Lens se fatiguent, Luis Enrique est ravi

Qualifiés en 8e de ldc et leader de L1 ca va plutôt bien ma jalouse 😀

PSG : L'OM, l'OL et Lens se fatiguent, Luis Enrique est ravi

Oui enfin il disait qu'il était deg de ne pas avoir plus de matches pour donner du temps de jeu à tout le monde....

OL - Lens : les compos (21h10 sur beIN Sports 1 et France 2)

Enfin Abner qui descend et un aillier qui entre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

