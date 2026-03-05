Liverpool : Slot bientôt viré, son successeur est déjà connu

La récente défaite de Liverpool face à Wolverhampton a jeté un très gros froid sur l'avenir d'Arne Slot sur le banc des Reds. Le club du Merseyside envisage de plus en plus de s'en séparer, alors que Xabi Alonso est libre et disponible.

En déplacement à Molineux ce mardi 3 mars, Liverpool avait l'occasion de prendre une très grosse option sur la qualification pour la prochaine Ligue des champions. Mais Wolverhampton, pourtant bon dernier de Premier League avec un retard conséquent, a réussi à se défaire de Reds apathiques et en manque d'inspiration. Cette défaite force le club du Merseyside à occuper une sixième place qui l'écarte de la cour des grands en attendant la suite. Surtout, elle l'oblige à réfléchir activement à l'avenir d'Arne Slot, déjà très fragilisé par les résultats précédents.

Comme l'indique TEAMtalk, il n'y a quasiment plus aucune chance qu'il reste à Liverpool une fois la saison terminée. Une position encore plus fragilisée par la disponibilité de Xabi Alonso, la priorité absolue des dirigeants.

Xabi Alonso, le seul remplaçant possible

Le média britannique explique en effet qu'au-delà du fait que la position d'Arne Slot sur le banc de Liverpool soit déjà instable à cause de ses résultats à la tête de l'équipe, le fait que Xabi Alonso, libre de tout contrat depuis son licenciement par le Real Madrid en janvier dernier, soit disponible et prêt à prendre le poste complique sérieusement les choses. Fenway Sports Group voit le Basque comme la cible prioritaire pour prendre la relève car il coche toutes les cases : ancien de la maison, jeune entraîneur, désir d'imposer sa patte. Surtout, il est le seul nom en tête en cas de licenciement d'Arne Slot.

Pour rappel, Xabi Alonso était déjà pressenti pour prendre la succession de Jürgen Klopp à l'époque de son départ. Toutefois, il avait décidé de prolonger son aventure avec le Bayer Leverkusen une année supplémentaire pour se laisser le temps de la réflexion. Au final, la force des choses l'a envoyé au Real Madrid.