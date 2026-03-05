Officiel : Walid Regragui annonce sa démission au Maroc

Nommé sélectionneur du Maroc juste avant la Coupe du Monde 2022, lors de laquelle le pays maghrébin avait atteint les demi-finales contre la France, Walid Regragui n’est plus entraîneur du Maroc !

En effet, ce jeudi soir, le Franco-Marocain a annoncé avoir démissionné de son poste dans une publication sur les réseaux sociaux.

S’il n’a pas réussi à ramener un premier trophée aux Lions de l’Atlas depuis plus de 50 ans, Regragui a un énorme bilan à la tête du Maroc, avec une demi-finale de Coupe du Monde en 2022, une finale de la CAN en 2025, ou le trophée de meilleur entraîneur africain en 2023. Mohamed Ouahbi aura la lourde tâche de succéder à Regragui avec l’objectif de performer au Mondial l’été prochain.