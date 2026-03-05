ICONSPORT_331894_0041

Sampaoli au Maroc, l'annonce surprise fait flop

Foot Mondial05 mars , 19:40
parGuillaume Conte
En tout cas discrétion, le Maroc avait trouvé un accord pour nommer Jorge Sampaoli comme nouvel entraineur. La signature n'a jamais eu lieu. 
A la recherche d’un sélection depuis le départ de Walid Regragui, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) va prochainement nommer Mohamed Ouahbi à la tête des Lions de l’Atlas pour la prochaine Coupe du monde. Un choix qui peut étonner étant donné que le technicien marocain n’a quasiment pas d’expérience au plus haut niveau. Le natif de Belgique a entrainé des équipes de jeunes à Bruxelles avant d’être adjoint à Anderlecht puis de diriger les U20 puis les U23 du Maroc. 
La fédération marocaine avait pourtant une autre solution, qui a failli voir le jour mais a été annulée au dernier moment selon Foot Mercato. En effet, les discussions avaient eu lieu avec Jorge Sampaoli, l’ancien entraîneur de l’Argentine, de l’OM et de Rennes notamment. Le technicien sud-américain avait même trouvé un accord avec les dirigeants marocains pour devenir sélectionneur pour les prochains mois. Mais Foot Mercato révèle que tout est tombé à l’eau au dernier moment, sans en donner la raison. Sampaoli ne rebondira pas au Maroc, lui qui avait par exemple su créer la sensation avec une sélection il y a 10 ans de cela, emmenant le Chili à la victoire en Copa America. 
