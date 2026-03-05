Sampaoli au Maroc, l'annonce surprise fait flop

Le pire c'est que le VAR confirme alors qu'ils parlent de HJ de quelques millimètres, sans avoir la technologie qui permet de le mesurer et de le confirmer...leurs outils l'espece de ligne bleue ou rouge, si déjà elle montre un HJ de 5 cm c'est tres fort, surtout que cela varie selon le moment ou est fait l'arret sur image..... et donc aussi l'ecart entre le pied du joueur qui fait la passe et le ballon.....c'est donc ridicule de parler de HJ en millimètres. L'arbitre de touche à une vision bionique :)
Rabiot au Real ce serait juste a mourir de rire quand on pense a l'été 2025...
C’est vrai que Paris est en grande forme 🤣
Ça me touche vraiment merci
C'est vrai qu'il n'a pas l'effectif pour jouer trois compétitions le pauvre..
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
Loading
🚨 EXCL : 🔴🟢🇦🇷 #EN | 🔐 Ces derniers jours, la fédération marocaine de football et Jorge Sampaoli avaient trouvé un accord verbal. ❗️ Tout était ficelé avec le technicien argentin mais le dossier a finalement capoté. ✅ Comme révélé sur @footmercato, c'est Mohamed Ouahbi qui