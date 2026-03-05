ICONSPORT_361060_0005

OL - Lens : les compos (21h10 sur beIN Sports 1 et France 2)

Coupe de France05 mars , 20:10
parAlexis Rose
26
Quart de finale de la Coupe de France :
La compo de l’OL : Descamps – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Nartey, Morton, Abner - Tolisso – Endrick, Yaremchuk.
La compo de Lens : Risser - Celik, Ganiou, Malang Sarr - Abdulhamid, Sangaré, Thomasson, Udol - Thauvin, Édouard, Sima.

Coupe de France

05 mars 2026 à 21:10
Olympique Lyonnais
0
2
Live66'
Lens
Thauvin23'Sima45'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton rouge
64
A. Masuaku
LensLens
Remplacement
59
ENTRE
R. Himbert
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
N. Alejandro Tagliafico
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Carton jaune
54
M. Udol
LensLens
Carton jaune
45
O. Édouard
LensLens
Voir Les Détails Complets Du Match
26
Derniers commentaires

Fabian Ruiz refuse de jouer, le PSG furieux !

Si c'est vrai c'est gerbant. Que tu te préserves pour le Mondial ca se comprend,mais pas que tu restes au frigo jusqu'en juin quoi

CdF : Toulouse pour l’OL ou Lens... Le tirage des demi-finales

Comme par hasard pour l'OL....tirage de poussin. Strasbourg un bon pied en finale et favori pour le sacre 👍c'est l'équipe qui mérite le plus si Lens sort. Mais une finale Strasbourg vs Lens serait magnifique et largement mérité pour les 2.

PSG : L'OM, l'OL et Lens se fatiguent, Luis Enrique est ravi

Qualifiés en 8e de ldc et leader de L1 ca va plutôt bien ma jalouse 😀

PSG : L'OM, l'OL et Lens se fatiguent, Luis Enrique est ravi

Oui enfin il disait qu'il était deg de ne pas avoir plus de matches pour donner du temps de jeu à tout le monde....

OL - Lens : les compos (21h10 sur beIN Sports 1 et France 2)

Enfin Abner qui descend et un aillier qui entre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

