Fabian Ruiz refuse de jouer, le PSG furieux !

Gros problème en vue au Paris Saint-Germain avec les révélations de Jérome Rothen sur la situation concernant Fabian Ruiz, et le fait qu’il ne joue plus en ce moment.

Absent des terrains depuis le match face au Sporting Portugal disputé le 20 janvier, Fabian Ruiz manque cruellement au milieu de terrain du PSG . Il a manqué trois matchs de Ligue des Champions et six de Ligue 1 , et Paris a clairement été en difficulté dans son secteur de jeu. Mais pourquoi Fabian Ruiz ne revient-il pas, alors qu’il souffrait d’une contusion au genou et semblait tout proche de la guérison il y a près de trois semaines de cela désormais ?

'Fabian Ruiz a re-signé au PSG, il est peinard'

Jérome Rothen s’est posé la question et a eu des échos assez incroyables de la situation de l’ancien joueur du Napoli au PSG. L’international espagnol ne souhaiterait pas reprendre trop tôt et s'écouterait beaucoup trop, provoquant l’incompréhension du staff médical et technique du club de la capitale. Et même des dirigeants désormais. Fabian Ruiz préfère surtout se consacrer totalement à la sélection en vue de la Coupe du monde, plutôt que de se précipiter à revenir avec Paris. Des accusations graves portées par l’ancien joueur désormais animateur sur RMC.

« On se pose cette question, les médias mais aussi à l’intérieur du club. Fabian Ruiz, ça pose question. Une contusion, ça commence à dater. Ils ont pris le temps de régler ça. Derrière, sa reprise au contact avec le staff médical se passe bien. Et quand M. Ruiz accélère un peu, comme par hasard, la contusion et le coup lui fait mal. Au bout de deux semaines, le staff médical se pose de grosses questions. L’encadrement et le staff technique pareil, et surtout les dirigeants. Et quand tu grattes, Fabian Ruiz dit à son entourage et ses agents, qu’il se préserve pour la sélection fin mars, et qu’il a assez donné au PSG pour l’instant. ‘Je fais attention quand je reprends’, mais par contre, c’est sûr qu’avec la sélection vous verrez il sera pris et il se consacre désormais à bien se préparer pour la Coupe du monde. Monsieur Ruiz a re-signé un beau contrat avec le PSG, donc maintenant il est tranquille, peinard. Et c’est très mal vécu au sein du club, son état d’esprit, car il a dit tout et son contraire sur sa blessure. On dit parfois ‘le PSG ils n’arrivent pas à remettre sur pied un joueur, et ça traine’, et bien là, c’est à cause du joueur », a balancé Jérome Rothen, pour qui le club francilien est totalement à la merci des sensations de Fabian Ruiz, persuadé qu’il est encore trop tôt pour reprendre.

Nul doute que le PSG réagi d’une façon ou d’une autre à ces accusations assez dérangeantes tout de même, alors que Luis Enrique n’a pas beaucoup de choix à certains postes en raison d’un effectif restreint.