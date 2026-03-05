ICONSPORT_360176_0129
Endrick

Endrick fonce au Mondial, merci l'OL

Mondial 202605 mars , 20:00
parQuentin Mallet
3
Grâce à ses performances remarquées avec le maillot de l'Olympique Lyonnais, Endrick a gagné des points auprès de Carlo Ancelotti. Le buteur brésilien est désormais en concurrence directe avec plusieurs stars pour occuper la pointe de la Seleçao à la prochaine Coupe du monde.
Si la première moitié de la saison a progressivement grillé les espoirs d'Endrick de disputer la Coupe du monde 2026, ses performances depuis son départ du Real Madrid vers l'OL sous la forme d'un prêt lui permettent finalement d'envisager de jouer un rôle majeur dans la Seleçao brésilienne. Auteur de 5 buts et 4 passes décisives en 8 apparitions avec le maillot des Gones, le prodige brésilien s'est redonné un crédit immense auprès de Carlo Ancelotti.
Et la grave blessure de Rodrygo, qui a déclaré forfait pour le Mondial, lui donne une chance supplémentaire d'obtenir son billet pour la plus prestigieuse des compétitions mondiales. Avant cela, il devra toutefois convaincre son sélectionneur de le prendre lui et non pas les autres concurrents qui tapent eux aussi à la porte.

Endrick tient sa chance d'aller au Mondial

Comme le rappelle Marca, Endrick a démarré la saison avec un sérieux handicap. Diminué physiquement à cause de sa blessure aux ischio-jambiers puis de son sérieux manque de temps de jeu, l'ancien de Palmeiras se frotte désormais à des attaquants chevronnés comme Joao Pedro, l'attaquant de Chelsea auteur d'un triplé sur la pelouse d'Aston Villa ce mercredi soir avec Chelsea, Richarlison, systématiquement convoqué avec le Brésil, ou encore Matheus Cunha, titulaire indiscutable à Manchester United, et Igor Jesus de Nottingham Forest.
Autant d'attaquants qui évoluent dans un championnat beaucoup plus prestigieux qui leur donne logiquement des points aux yeux de Carlo Ancelotti. Mais Endrick, qui a justement découvert le football européen sous l'égide du technicien italien, aura encore de nombreuses occasions de montrer son plein potentiel. A commencer par un match de Coupe de France face au RC Lens…
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge1
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs6
Buts3
Passes décisives3
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_360272_0103
PSG

Le prix d’Ordoñez dévoilé, ça va plaire au PSG

Vermeeren OM
OM

OM : Vermeeren un joueur technique, Dugarry s’étouffe

ICONSPORT_360609_0079
Premier League

Liverpool : Slot bientôt viré, son successeur est déjà connu

Walid Regragui ICONSPORT_167968_0225
Foot Mondial

Officiel : Walid Regragui annonce sa démission au Maroc

Fil Info

05 mars , 22:20
Le prix d’Ordoñez dévoilé, ça va plaire au PSG
05 mars , 22:00
OM : Vermeeren un joueur technique, Dugarry s’étouffe
05 mars , 21:30
Liverpool : Slot bientôt viré, son successeur est déjà connu
05 mars , 21:00
Officiel : Walid Regragui annonce sa démission au Maroc
05 mars , 21:00
Ligue 1+ joue sa peau et recrute chez L’Equipe
05 mars , 20:30
Fabian Ruiz refuse de jouer, le PSG furieux !
05 mars , 20:12
CdF : Toulouse pour l’OL ou Lens... Le tirage des demi-finales
05 mars , 20:10
OL - Lens : les compos (21h10 sur beIN Sports 1 et France 2)

Derniers commentaires

OL - Lens : les compos (21h10 sur beIN Sports 1 et France 2)

Il n'est pas beau ce centre de Remi

Fabian Ruiz refuse de jouer, le PSG furieux !

Si c'est vrai c'est gerbant. Que tu te préserves pour le Mondial ca se comprend,mais pas que tu restes au frigo jusqu'en juin quoi

CdF : Toulouse pour l’OL ou Lens... Le tirage des demi-finales

Comme par hasard pour l'OL....tirage de poussin. Strasbourg un bon pied en finale et favori pour le sacre 👍c'est l'équipe qui mérite le plus si Lens sort. Mais une finale Strasbourg vs Lens serait magnifique et largement mérité pour les 2.

PSG : L'OM, l'OL et Lens se fatiguent, Luis Enrique est ravi

Qualifiés en 8e de ldc et leader de L1 ca va plutôt bien ma jalouse 😀

PSG : L'OM, l'OL et Lens se fatiguent, Luis Enrique est ravi

Oui enfin il disait qu'il était deg de ne pas avoir plus de matches pour donner du temps de jeu à tout le monde....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading