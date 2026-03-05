Endrick fonce au Mondial, merci l'OL

Grâce à ses performances remarquées avec le maillot de l'Olympique Lyonnais, Endrick a gagné des points auprès de Carlo Ancelotti. Le buteur brésilien est désormais en concurrence directe avec plusieurs stars pour occuper la pointe de la Seleçao à la prochaine Coupe du monde.

Si la première moitié de la saison a progressivement grillé les espoirs d'Endrick de disputer la Coupe du monde 2026, ses performances depuis son départ du Real Madrid vers l' OL sous la forme d'un prêt lui permettent finalement d'envisager de jouer un rôle majeur dans la Seleçao brésilienne. Auteur de 5 buts et 4 passes décisives en 8 apparitions avec le maillot des Gones, le prodige brésilien s'est redonné un crédit immense auprès de Carlo Ancelotti.

Et la grave blessure de Rodrygo , qui a déclaré forfait pour le Mondial, lui donne une chance supplémentaire d'obtenir son billet pour la plus prestigieuse des compétitions mondiales. Avant cela, il devra toutefois convaincre son sélectionneur de le prendre lui et non pas les autres concurrents qui tapent eux aussi à la porte.

Endrick tient sa chance d'aller au Mondial

Comme le rappelle Marca, Endrick a démarré la saison avec un sérieux handicap. Diminué physiquement à cause de sa blessure aux ischio-jambiers puis de son sérieux manque de temps de jeu, l'ancien de Palmeiras se frotte désormais à des attaquants chevronnés comme Joao Pedro, l'attaquant de Chelsea auteur d'un triplé sur la pelouse d'Aston Villa ce mercredi soir avec Chelsea, Richarlison, systématiquement convoqué avec le Brésil, ou encore Matheus Cunha, titulaire indiscutable à Manchester United, et Igor Jesus de Nottingham Forest.

Autant d'attaquants qui évoluent dans un championnat beaucoup plus prestigieux qui leur donne logiquement des points aux yeux de Carlo Ancelotti. Mais Endrick, qui a justement découvert le football européen sous l'égide du technicien italien, aura encore de nombreuses occasions de montrer son plein potentiel. A commencer par un match de Coupe de France face au RC Lens…