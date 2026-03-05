CdF : Toulouse pour l’OL ou Lens... Le tirage des demi-finales

Comme par hasard pour l'OL....tirage de poussin. Strasbourg un bon pied en finale et favori pour le sacre 👍c'est l'équipe qui mérite le plus si Lens sort. Mais une finale Strasbourg vs Lens serait magnifique et largement mérité pour les 2.