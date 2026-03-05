CdF : Toulouse pour l’OL ou Lens... Le tirage des demi-finales

Comme par hasard pour l'OL....tirage de poussin. Strasbourg un bon pied en finale et favori pour le sacre 👍c'est l'équipe qui mérite le plus si Lens sort. Mais une finale Strasbourg vs Lens serait magnifique et largement mérité pour les 2.
Qualifiés en 8e de ldc et leader de L1 ca va plutôt bien ma jalouse 😀
Oui enfin il disait qu'il était deg de ne pas avoir plus de matches pour donner du temps de jeu à tout le monde....
Enfin Abner qui descend et un aillier qui entre
Le pire c est que le 2 a 0 te prouve que ce que je disais on soutient et même si on se fait éliminer il n’y auras pas de fumigènes sur le terrain cqfd
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
Loading
On connaît les affiches du dernier carré 🔥 Lyon ou Lens (L1) 🆚 Toulouse (L1) Strasbourg (L1) 🆚 Nice (L1) #CDFCA