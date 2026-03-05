ICONSPORT_112937_0011
Tirage au sort - Coupe de France

CdF : Toulouse pour l’OL ou Lens... Le tirage des demi-finales

Coupe de France05 mars , 20:12
parAlexis Rose
2
Ce jeudi soir, en marge du dernier quart de finale qui opposera l’Olympique Lyonnais au Racing Club de Lens, le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France s’est déroulé sur le plateau de Stade 2.
Des mains de l’ancien Lyonnais et Lensois Loïc Rémy, la boule de l'OL ou Lens a été tirée en premier pour affronter le Toulouse FC, tombeur de l'OM mercredi soir. La deuxième demi-finale opposera Strasbourg à Nice.

Les deux matchs se joueront autour du mercredi 22 avril prochain.
Programme des demi-finales de la Coupe de France 2026 :
Olympique Lyonnais ou Racing Club de Lens - Toulouse FC
RC Strasbourg - OGC Nice
2
