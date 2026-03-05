ICONSPORT_289638_0070
Adrien Rabiot

Allegri au Real Madrid avec Rabiot, le coup de sang

Foot Europeen05 mars , 19:20
parQuentin Mallet
1
A la recherche d'un nouvel entraîneur pour remplacer Alvaro Arbeloa une fois la saison terminée, le Real Madrid pense à Massimiliano Allegri. L'actuel technicien de l'AC Milan est plutôt chaud, mais il veut pouvoir ramener avec lui un certain Adrien Rabiot.
Florentino Pérez a de quoi nourrir quelques regrets d'avoir licencié Xabi Alonso pour nommer Alvaro Arbeloa à la place. Si tout n'était pas rose dans le vestiaire madrilène lorsque le Basque était en fonction, le Real Madrid avait un semblant d'identité en match et les résultats étaient très loin d'être alarmants. Mais depuis son départ, c'est la crise.
Le Real Madrid a perdu un tiers de ses matchs sous les ordres d'Arbeloa (4/12) et a vu ses chances de remporter le titre en Liga s'amoindrir à cause de la récente défaite face à Getafe. Une défaite qui a d'ailleurs fait naître des rumeurs sur une arrivée de Massimiliano Allegri sur le banc madrilène à l'issue de la saison. L'Italien est chaud, mais à une condition.

Allegri veut ramener Rabiot

Récemment, la presse transalpine a révélé que l'actuel technicien de l'AC Milan était l'une des priorités de Florentino Pérez pour le poste d'entraineur du Real Madrid. Les nouvelles révélations, citées dans Sport, nous apprennent que Massimiliano Allegri est bien tenté par l'expérience, mais qu'il a posé plusieurs conditions, comme celle d'amener Adrien Rabiot avec lui dans ses valises. L'ancien milieu de terrain du PSG, de la Juventus et de l'OM, réalise une excellente saison et ne ferait clairement pas tâche, par ses qualités, dans l'entrejeu madrilène.
Par le passé, l'ancien entraineur de la Juventus a refusé à deux reprises de récupérer le banc des Merengues car il veut pouvoir avoir un certain contrôle sur le mercato et les contours de l'effectif. Une condition qu'il ne lâche toujours pas et qui va forcer Florentino Pérez à céder s'il souhaite absolument qu'il succède à Alvaro Arbeloa. Par ailleurs, ces mêmes sources italiennes indiquent qu'Allegri veut aussi emmener Luka Modric avec lui.
1
Derniers commentaires

OM-OL : Pris pour « des cons », les Lyonnais révoltés

Le pire c'est que le VAR confirme alors qu'ils parlent de HJ de quelques millimètres, sans avoir la technologie qui permet de le mesurer et de le confirmer...leurs outils l'espece de ligne bleue ou rouge, si déjà elle montre un HJ de 5 cm c'est tres fort, surtout que cela varie selon le moment ou est fait l'arret sur image..... et donc aussi l'ecart entre le pied du joueur qui fait la passe et le ballon.....c'est donc ridicule de parler de HJ en millimètres. L'arbitre de touche à une vision bionique :)

Allegri au Real Madrid avec Rabiot, le coup de sang

Rabiot au Real ce serait juste a mourir de rire quand on pense a l'été 2025...

PSG : L'OM, l'OL et Lens se fatiguent, Luis Enrique est ravi

C’est vrai que Paris est en grande forme 🤣

TV : L'ancien président de l'OM viré par CNEWS

Ça me touche vraiment merci

PSG : L'OM, l'OL et Lens se fatiguent, Luis Enrique est ravi

C'est vrai qu'il n'a pas l'effectif pour jouer trois compétitions le pauvre..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading