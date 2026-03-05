Allegri au Real Madrid avec Rabiot, le coup de sang

A la recherche d'un nouvel entraîneur pour remplacer Alvaro Arbeloa une fois la saison terminée, le Real Madrid pense à Massimiliano Allegri. L'actuel technicien de l'AC Milan est plutôt chaud, mais il veut pouvoir ramener avec lui un certain Adrien Rabiot.

Florentino Pérez a de quoi nourrir quelques regrets d'avoir licencié Xabi Alonso pour nommer Alvaro Arbeloa à la place. Si tout n'était pas rose dans le vestiaire madrilène lorsque le Basque était en fonction, le Real Madrid avait un semblant d'identité en match et les résultats étaient très loin d'être alarmants. Mais depuis son départ, c'est la crise.

Le Real Madrid a perdu un tiers de ses matchs sous les ordres d'Arbeloa (4/12) et a vu ses chances de remporter le titre en Liga s'amoindrir à cause de la récente défaite face à Getafe. Une défaite qui a d'ailleurs fait naître des rumeurs sur une arrivée de Massimiliano Allegri sur le banc madrilène à l'issue de la saison. L'Italien est chaud, mais à une condition.

Allegri veut ramener Rabiot

Récemment, la presse transalpine a révélé que l'actuel technicien de l'AC Milan était l'une des priorités de Florentino Pérez pour le poste d'entraineur du Real Madrid. Les nouvelles révélations, citées dans Sport, nous apprennent que Massimiliano Allegri est bien tenté par l'expérience, mais qu'il a posé plusieurs conditions, comme celle d'amener Adrien Rabiot avec lui dans ses valises. L'ancien milieu de terrain du PSG, de la Juventus et de l'OM, réalise une excellente saison et ne ferait clairement pas tâche, par ses qualités, dans l'entrejeu madrilène.