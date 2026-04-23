La vente de l’OL rend jaloux à l’OM

L'OL est officiellement mis en vente pour en fini avec Textor et Eagle. Les intérêts très rapides pour son rachat ont le don d'étonner chez les suiveurs de l'OM.

Voir un club français être mis en vente n’est plus une surprise désormais. Cela arrive fréquemment et rares sont les clubs à échapper à des changements de propriétaires, ou des rumeurs sur une cession. L’OL et l’OM sont au coeur des bruits sur leur avenir ces derniers jours. Frank McCourt a ouvert la porte à de nouveaux investisseurs, mais pour le moment simplement pour une entrée dans le capital plus que pour un rachat majoritaire des parts. Mais cela n’empêche pas, à l’heure où l’OM perd plus de 100 millions d’euros par an en ce moment, l’Américain d’être à l’écoute en cas de grosse offre.

De son côté, l’OL essaye de tourner la page menant à John Textor, avec des cadavres dans les placards découverts chaque semaine. Un nouvel administrateur a été nommé en Angleterre pour gérer la suite et notamment la vente du club afin que les créanciers puissent récupérer leur mise. Et le fait que de nombreux noms sortent, en provenance d’Italie, des Etats-Unis ou d’Arabie Saoudite, démontre que malgré son endettement profond, l’OL intéresse du monde.

De quoi interloquer le journaliste marseillais Marwan Belkacem, qui ne comprend pas pourquoi l’OL fait soudainement rêver de nombreux investisseurs en quelques jours, tandis que l’OM est en vente depuis des années sans que rien ne se passe. « Soit la VenteOM est un secret bien gardé, soit l'OM n'intéresse personne. L'OL est en vente depuis 10 minutes, y'a déjà foule », a lancé le journaliste pro-OM. Le journaliste s’est vu répondre que le fait que Lyon possède son stade, un centre de formation ultra-performant et un environnement plus sain qu’à Marseille devait certainement inciter les éventuels acheteurs à se pencher vers le club rhodanien.

En tout cas, cette possible vente express de l’OL, puisque le cabinet chargé de sa gestion souhaite avoir des offres dès cet été, surprend à Marseille, où Frank McCourt devrait lancer avec Stephane Richard un plan d’austérité qui va faire grincer des dents.