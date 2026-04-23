Medina passe aux aveux
Paixao Medina

« On a fait de la merde » : Un joueur de l’OM craque

OM23 avr. , 7:00
parClaude Dautel
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L'OM a été puni par Medhi Benatia et les joueurs d'Habib Beye ont donc une double dose de travail cette semaine pour préparer la réception de Nice. Pour Facundo Medina, cette sanction est logique.
Depuis la défaite à Lorient, les joueurs de l'Olympique de Marseille sont totalement silencieux. Il est vrai que le coup de chaud du directeur du football dans les couloirs du Moustoir a choqué tout le monde. Cependant, avec un peu de recul, Facundo Medina admet que les violentes critiques de Medhi Benatia sont totalement méritées, tant les joueurs marseillais n'ont pas été à la hauteur des enjeux face aux Merlus. S'exprimant sur RMC et Ligue 1+, le joueur prêté par le RC Lens a des mots très durs à l'encontre de ses coéquipiers et lui.

Medina comprend Benatia

Facundo Medina plaide coupable et il ne se trouve aucune circonstance atténuante. « Je ne sais pas si le message de Medhi Benatia est bien perçu ou si certains n'ont pas aimé, mais on ne peut pas accepter cette attitude des joueurs. Excusez-moi du terme mais le match qu'on a fait à Lorient c'est de la merde. Son coup de gueule, la punition, peut-être que ça a dérangé. Mais on peut parler de tactique, de ce que vous voulez, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Et on a fait les 'cons', on est naze. J’ai dit aux gars qu’il faut croire au podium mais que si on n’atteint pas l’objectif, au moins qu’on le fasse avec des gars qui donnent leur vie sur le terrain », a lancé le défenseur argentin.
Un bien beau discours, mais qui va devoir être assumé lors des quatre dernières journées de Championnat. Ce n'est en effet pas la première fois qu'un joueur de l'OM vient parler de motivation et battre sa coulpe, mais pour l'instant cela n'a que rarement été suivi d'effet. Que ce soit après le fiasco en Ligue des champions à Bruges, ou face au TFC en Coupe de France, des promesses ont été faites. Mais l'OM est désormaix sixième de Ligue 1 et doit essayer de corriger cela.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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