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La stat qui ruine la saison de l'OL

OL07 avr. , 14:00
parGuillaume Conte
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L'Olympique Lyonnais perd totalement pied en Ligue 1 et l'interminable mauvaise série actuelle remet le club au niveau qui était le sien un an en arrière.
La très belle saison de l’Olympique Lyonnais est en train de se transformer en une année moyenne. L’OL n’avance plus ces dernières semaines et a tout perdu en Coupe de France et en Coupe d’Europe. En championnat, les troupes de Paulo Fonseca n’ont pris que trois points sur les 6 derniers matchs, soit 18 points mis en jeu. Un rythme de barragiste qui empêche le club rhodanien de capitaliser sur sa belle première partie de saison.

L'OL ne fait pas mieux qu'en 2025-2026

Et selon les statistiques sorties par Le Progrès ce mardi, l’OL en est tout simplement au même point que la saison dernière à la même date. « Avec un total de 48 points après 28 journées, l’OL, au ralenti depuis plusieurs semaines, ne fait ni mieux ni moins bien que l’équipe de la saison dernière, qui après une victoire à domicile contre Lille (2-1) , en comptait également 48 à six journées de la fin. Le bilan est le même également : 14 victoires, 6 nuls, 8 défaites », souligne le quotidien régional qui suit l’OL de près.
Avec cette sixième place à deux points du podium, la formation lyonnaise peut encore y croire mais la dynamique est très mauvaise, avec surtout une fébrilité offensive inquiétante, et seulement 41 buts marqués cette saison. La faute aux nombreuses blessures et à ces indisponibilités qui se prolongent sur la durée.

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Désormais, il va s’agir de mieux terminer que la saison dernière, où l’OL n’avait récupéré que neuf points sur les six derniers matchs. Avec 4 matchs à domicile sur les 6 qu’il reste à disputer, l’espoir est là même si l’état de forme des troupes de Paulo Fonseca est chancelant. Et l’entraineur portugais, qui ne cesse de rappeler qu’il faut déjà être heureux de voir Lyon se battre pour une place en Coupe d’Europe après avoir été au bord de la relégation administrative il y a moins d’un an, va avoir du mal à conserver ce même discours fin mai s’il n’y a pas de place européenne au bout.
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La série de 13 victoires nous a fait oublier , les blessés, la jeunesse de l'équipe, Quelques cartons rouges plus tard, le niveau réel revenu Nous sommes a notre place , allons devoir vendre les meilleurs joueurs et tout recommencer c'est aussi simple que cela il faut maintenant préparer la saison prochaine aller l'OL

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la vraie mauvaise stats pour moi c'est les cartons rouges l'ol en prend beaucoup mais alors beaucoup trop et ca a tuer énormément de matchs cette année

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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