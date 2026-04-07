La stat qui ruine la saison de l'OL

L'Olympique Lyonnais perd totalement pied en Ligue 1 et l'interminable mauvaise série actuelle remet le club au niveau qui était le sien un an en arrière.

La très belle saison de l’Olympique Lyonnais est en train de se transformer en une année moyenne. L’OL n’avance plus ces dernières semaines et a tout perdu en Coupe de France et en Coupe d’Europe. En championnat, les troupes de Paulo Fonseca n’ont pris que trois points sur les 6 derniers matchs, soit 18 points mis en jeu. Un rythme de barragiste qui empêche le club rhodanien de capitaliser sur sa belle première partie de saison.

L'OL ne fait pas mieux qu'en 2025-2026

Et selon les statistiques sorties par Le Progrès ce mardi, l’OL en est tout simplement au même point que la saison dernière à la même date. « Avec un total de 48 points après 28 journées, l’OL, au ralenti depuis plusieurs semaines, ne fait ni mieux ni moins bien que l’équipe de la saison dernière, qui après une victoire à domicile contre Lille (2-1) , en comptait également 48 à six journées de la fin. Le bilan est le même également : 14 victoires, 6 nuls, 8 défaites », souligne le quotidien régional qui suit l’OL de près.

Avec cette sixième place à deux points du podium, la formation lyonnaise peut encore y croire mais la dynamique est très mauvaise, avec surtout une fébrilité offensive inquiétante, et seulement 41 buts marqués cette saison. La faute aux nombreuses blessures et à ces indisponibilités qui se prolongent sur la durée.

Désormais, il va s’agir de mieux terminer que la saison dernière, où l’OL n’avait récupéré que neuf points sur les six derniers matchs. Avec 4 matchs à domicile sur les 6 qu’il reste à disputer, l’espoir est là même si l’état de forme des troupes de Paulo Fonseca est chancelant. Et l’entraineur portugais, qui ne cesse de rappeler qu’il faut déjà être heureux de voir Lyon se battre pour une place en Coupe d’Europe après avoir été au bord de la relégation administrative il y a moins d’un an, va avoir du mal à conserver ce même discours fin mai s’il n’y a pas de place européenne au bout.