La stat qui ruine la saison de l'OL

La vérité c'est qu'avec Greenwood on aurait sûrement marqué avant le but monégasque
La série de 13 victoires nous a fait oublier , les blessés, la jeunesse de l'équipe, Quelques cartons rouges plus tard, le niveau réel revenu Nous sommes a notre place , allons devoir vendre les meilleurs joueurs et tout recommencer c'est aussi simple que cela il faut maintenant préparer la saison prochaine aller l'OL
Qui prête encore attention au dire de ce monsieur. Laissons Beye travailler
la vraie mauvaise stats pour moi c'est les cartons rouges l'ol en prend beaucoup mais alors beaucoup trop et ca a tuer énormément de matchs cette année
Il est clair que pour jouer la conférence league , il faudra que Lens gagne la coupe de France et que Strasbourg ne reprenne pas les 5 points que nous avons d'avance. C'est triste car ça veut dire des ventes de joueurs
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|32
|28
|7
|11
|10
|33
|44
|-11
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
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