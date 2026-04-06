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L'OL en perdition, son sauveur a un nom

OL06 avr. , 22:00
parHadrien Rivayrand
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L'OL a ramené un match nul d’Angers ce dimanche en Ligue 1. Une nouvelle contre-performance qui inquiète de nombreux observateurs du club rhodanien.
L'Olympique Lyonnais est désormais 6e de Ligue 1 après ce nul à Angers. Les Gones vont devoir batailler comme jamais pour espérer revenir dans le top 4. La dynamique lyonnaise est très inquiétante et les motifs de satisfaction sont rares. Paulo Fonseca a du pain sur la planche pour redonner un second souffle à son groupe. Les supporters et observateurs de l’OL sont en tout cas préoccupés par la situation et imaginent déjà le pire. Pour Sidney Govou, les pensionnaires du Groupama Stadium paient leur manque d’expérience.

Govou s'en remet aux individualités 

Lors d’une chronique pour Le Progrès, le consultant n’a pas mâché ses mots concernant la situation actuelle de l’OL en Ligue 1 : « Cette fin de saison allait véritablement se jouer à l’expérience. Et là, on a senti une équipe qui en manquait cruellement. Il reste six matchs jusqu’à la fin du championnat, mais malheureusement, le coup de moins bien lyonnais arrive au pire moment.
On a l’impression que les courbes s’inversent avec celles des concurrents pour le podium. Je ne sais pas si le retour de Nuamah va peser, mais c’est le genre de joueur qui manque cruellement en ce moment. Le programme de la fin de saison me paraît moins relevé que ce que l’OL a connu ces derniers temps, mais cela peut aussi être un piège en pensant que ce sera plus facile. Il est vrai que le calendrier est plus abordable pour Lyon que pour Monaco. »

Lire aussi

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L'OL a encore des matchs à disputer face au PSG, au Stade Rennais et au RC Lens, des équipes bien placées en Ligue 1. Les retours de certains joueurs pourraient faire du bien. Ernest Nuamah est notamment attendu, lui qui a cruellement manqué à ses partenaires durant sa longue blessure.
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On verra, je ne viendrai certainement pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué

L'OL en perdition, son sauveur a un nom

Govou est un crétin qui ne va jamais à l'encontre de la main qui le nourrit. Foot01 est vraiment à la rue !

L'OL devait payer 21ME le 20 mars, la plainte justifiée

Ce sont les mêmes... sauf que Nasser est un plus gros poisson.

L'Europe ou l'enfer, l'OL est prévenu

Et dans peu de temps... tu retourneras ta veste.

L'Europe ou l'enfer, l'OL est prévenu

Ça faisait longtemps ! Mdr Ooooohhhhh.... l'OL va en Ligue2.... Ooooooohhhh ! Mdr Foot01 et les autres vont recommencer leurs délires. Bande de truffes ! ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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