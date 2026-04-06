L'OL en perdition, son sauveur a un nom

L'OL a ramené un match nul d’Angers ce dimanche en Ligue 1. Une nouvelle contre-performance qui inquiète de nombreux observateurs du club rhodanien.

L'Olympique Lyonnais est désormais 6e de Ligue 1 après ce nul à Angers. Les Gones vont devoir batailler comme jamais pour espérer revenir dans le top 4. La dynamique lyonnaise est très inquiétante et les motifs de satisfaction sont rares. Paulo Fonseca a du pain sur la planche pour redonner un second souffle à son groupe. Les supporters et observateurs de l’ OL sont en tout cas préoccupés par la situation et imaginent déjà le pire. Pour Sidney Govou, les pensionnaires du Groupama Stadium paient leur manque d’expérience.

Govou s'en remet aux individualités

Lors d’une chronique pour Le Progrès, le consultant n’a pas mâché ses mots concernant la situation actuelle de l’OL en Ligue 1 : « Cette fin de saison allait véritablement se jouer à l’expérience. Et là, on a senti une équipe qui en manquait cruellement. Il reste six matchs jusqu’à la fin du championnat, mais malheureusement, le coup de moins bien lyonnais arrive au pire moment.

On a l’impression que les courbes s’inversent avec celles des concurrents pour le podium. Je ne sais pas si le retour de Nuamah va peser, mais c’est le genre de joueur qui manque cruellement en ce moment. Le programme de la fin de saison me paraît moins relevé que ce que l’OL a connu ces derniers temps, mais cela peut aussi être un piège en pensant que ce sera plus facile. Il est vrai que le calendrier est plus abordable pour Lyon que pour Monaco. »

L'OL a encore des matchs à disputer face au PSG, au Stade Rennais et au RC Lens, des équipes bien placées en Ligue 1. Les retours de certains joueurs pourraient faire du bien. Ernest Nuamah est notamment attendu, lui qui a cruellement manqué à ses partenaires durant sa longue blessure.