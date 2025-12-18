La solution miracle de l'OL au mercato n'est pas d'accord

ICONSPORT_277509_0065

L'OL a besoin d'au moins une belle vente cet hiver, et le nom de Tanner Tessmann revient avec insistance. L'Américain ne compte pas bouger de Lyon pour autant.
Pour exister cet hiver au mercato et rentrer dans les clous de la DNCG, l’Olympique Lyonnais va devoir se plier aux règles demandées. La vente d’un joueur ou deux est considérée comme vitale par Michael Gerlinger, qui a reconnu que son club ne pourrait pas y échapper au mois de janvier. Les candidats au départ ne sont pas si nombreux, car l’OL offre du temps de jeu à tout le monde, des jeunes aux recrues, même si les rendements ne sont pas toujours satisfaisants.

Les candidats au départ ne sont pas nombreux

Briller à l’OL en Ligue 1 et en Coupe d’Europe donne donc une exposition non négligeable. En plus de cela, certains éléments sont considérés comme intouchables, comme Malick Fofana ou Tyler Morton. Il va bien falloir trouver ce ou ces joueurs qui peuvent quitter Lyon et faire entrer de l’argent dans les caisses. Les regards se tournent vers Tanner Tessmann, qui avait bien débuté la saison en milieu de terrain mais a ensuite baissé de pied.
Repositionné en défense centrale pour aider, l’Américain ne convainc pas mais garde toutefois une valeur marchande appréciable. Il est suivi en Italie, et pas uniquement par la Fiorentina qui s’est intéressée à lui ces dernières semaines. De quoi réussir une belle vente, mais il va aussi falloir prendre en compte les intentions du joueur. Car le natif d’Alabama n’a aucune envie de quitter Lyon, et il l’a fait savoir à ses agents, affirme la presse italienne.
Tessmann craint qu’un transfert dans un club en difficulté ne l’éloigne de la sélection américaine à quelques mois de « sa » Coupe du monde. A part une offre très alléchante, le milieu de terrain ne se voit clairement pas partir. Voilà qui n’arrange pas les affaires lyonnaises. Car l’OL va bien devoir trouver un candidat ou deux au départ, ne serait-ce que pour finaliser ses deux recrutements de prévus sur l’ensemble du mois de janvier. 

