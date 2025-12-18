La solution miracle de l'OL au mercato n'est pas d'accord

Sauf qu'à la VAR ce sont des humains avec leurs biais cognitifs et visuels ce qui leur fait penser qu'une semelle a hauteur de mollet et qui vient s'écraser sur la cheville,cela a "Glisser"...
GRENIER donne son avis et on le prend comme tel :une remarque pourtant ENRIQUE n’a jamais apprécié DONNARUMA et l’a viré dès qu’il l’a pu car ce n’était pas son choix.En ce qui concerne CHEVALIER il a bénéficié d’une campagne de publicité incroyable pour son arrivée à Paris,tant mieux pour lui mais sur ce qu’on voit il déçoit :il faut être objectif et respectueux
Le club de voleur annee 1990 c est fini....maintenant le PSG champion d europe et du monde numéro 1 !💪💪sans nanard et ces magouilles c est plus rien marseille .....regarder notre palmarès sur Wikipedia et prosternez vous.
Cella s'appelle "un moment de grâce " et peut-être , que cela ne se reproduira plus .
Rires, je t'ai dis que tu pouvais bien dire ce qui te chante pour te rassurer. Nous savons notre bonheur de notre coté et nous le savourons entre champions Intercontinentaux avec toutes les joies que cela implique. Libre à toi de ne pas l'apprécier, nous avançons sereinement.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
