Xabi Alonso

Xabi Alonso vire les quatre boulets du Real

Liga18 déc. , 16:20
parEric Bethsy
En difficulté au Real Madrid, Xabi Alonso se projette tout de même sur le long terme. L’entraîneur espagnol commence à dessiner les contours de l’effectif pour la saison prochaine, sans quatre joueurs qu’il espère bien pousser vers la sortie.
Xabi Alonso fait de la résistance. Annoncé sur la sellette la semaine dernière, l’entraîneur du Real Madrid s’est donné de l’air avec deux victoires. Son équipe s’est d’abord imposée à Alavés (2-1) avant de remporter son 16e de finale de Coupe du Roi contre Tavalera (3-2), pensionnaire de troisième division espagnole. La menace n’est pas définitivement éloignée pour l’ancien coach du Bayer Leverkusen. Ce samedi, la direction l’attendra sûrement au tournant pour la réception du FC Séville. Il n’empêche que le technicien s’estime en mesure de rassurer ses dirigeants.
Confiant, Xabi Alonso a même commencé à se projeter sur la saison prochaine. L’entraîneur des Merengue dessine les contours de son futur effectif. Et selon les informations de Don Balon, le successeur de Carlo Ancelotti a déjà identifié quatre joueurs à éjecter l’été prochain. Il s’agirait de Fran Garcia, Ferland Mendy, Dani Ceballos et Brahim Diaz. Les deux latéraux gauches sont totalement barrés par Alvaro Carreras et n’ont pas convaincu lors de leurs apparitions. Idem pour l’ailier international marocain qui vit dans l’ombre des stars de l’équipe. Quant au milieu de terrain, sa situation n’a pas changé depuis cet été.

Rappelons que le Real Madrid ne s’opposait absolument pas au départ de l’Espagnol qui avait fini par planter l’Olympique de Marseille à la dernière minute. Bien évidemment, ces quatre éléments jugés indésirables ont encore le temps d’inverser la tendance d’ici le terme de la saison. Ils peuvent même espérer un licenciement de Xabi Alonso ainsi que l’arrivée d’un nouveau coach qui redistribuerait les cartes. Etant donné le contenu des matchs du Real Madrid, cette deuxième hypothèse n'est clairement pas à exclure.
