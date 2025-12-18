TV : Strasbourg - Breidablik, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Seul leader du classement de Conference League, le RC Strasbourg s'apprête à recevoir Breidablik pour le compte de la sixième et dernière journée. L'occasion de ponctuer de la meilleure des manières la phase de championnat en assurant la première place.

Quelle heure pour Strasbourg - Breidablik ?

Les résultats de Strasbourg sont de plus en plus inquiétants en Ligue 1. Avant le triste match nul 0-0 face à Lorient lors de la dernière journée, les Alsaciens étaient sur une série de trois défaites consécutives. Heureusement, entre temps, les hommes de Liam Rosenior ont eu de quoi changer d'air avec la Conference League. Leader du championnat avec 13 points sur 15, la formation alsacienne est déjà assurée d'accéder aux huitièmes de finale. En revanche, elle peut confirmer sa première place en l'emportant face à Breidablik. Les Alsaciens peuvent d'ailleurs s'attendre à une certaine adversité puisque les Islandais peuvent encore croire en qualification pour les barrages en cas de victoire. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné ce jeudi 18 décembre à 21h00 à la Meinau.

Sur quelle chaîne suivre Strasbourg - Breidablik ?

Pour cette 6e et dernière journée de la phase régulière de la Conference League, le match opposant le RC Strasbourg au Breidablik UBK sera diffusé sur Canal+ Foot. Il faut donc être abonné à la chaîne et disposer d'une formule Sport pour pouvoir voir la rencontre.

Les compos probables de Strasbourg - Breidablik

Au regard de la situation actuelle du club alsacien au classement de Conference League, il y a fort à parier que Liam Rosenior s'appuiera sur une composition de départ assez hybride. L'entraineur britannique doit d'ailleurs composer avec un certain nombre d'absents. Dans ce contexte, plusieurs cadres pourraient aussi être laissés au repos le temps de la rencontre, après une première moitié de saison particulièrement chargée. D'autant que le RCSA doit recevoir Dunkerque en Coupe de France dans trois jours.

La compo probable de Strasbourg : Penders - Hogsberg, Omobamidele, Doukouré, Chilwell - Amougou, Luis - Ouattara, Enciso, Nzingoula - Godo

La compo probable de Breidablik : Einarsson - Valgeirsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson - Gunnlaugsson, Jonsson, Einarsson - Thorsteinsson, Ulgarsson, Bjarnason