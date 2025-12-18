ICONSPORT_276715_0005
Liam Rosenior

TV : Strasbourg - Breidablik, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Europa Conference League18 déc. , 16:40
parQuentin Mallet
0
Seul leader du classement de Conference League, le RC Strasbourg s'apprête à recevoir Breidablik pour le compte de la sixième et dernière journée. L'occasion de ponctuer de la meilleure des manières la phase de championnat en assurant la première place.

Quelle heure pour Strasbourg - Breidablik ?

Les résultats de Strasbourg sont de plus en plus inquiétants en Ligue 1. Avant le triste match nul 0-0 face à Lorient lors de la dernière journée, les Alsaciens étaient sur une série de trois défaites consécutives. Heureusement, entre temps, les hommes de Liam Rosenior ont eu de quoi changer d'air avec la Conference League. Leader du championnat avec 13 points sur 15, la formation alsacienne est déjà assurée d'accéder aux huitièmes de finale. En revanche, elle peut confirmer sa première place en l'emportant face à Breidablik. Les Alsaciens peuvent d'ailleurs s'attendre à une certaine adversité puisque les Islandais peuvent encore croire en qualification pour les barrages en cas de victoire. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné ce jeudi 18 décembre à 21h00 à la Meinau.

Sur quelle chaîne suivre Strasbourg - Breidablik ?

Pour cette 6e et dernière journée de la phase régulière de la Conference League, le match opposant le RC Strasbourg au Breidablik UBK sera diffusé sur Canal+ Foot. Il faut donc être abonné à la chaîne et disposer d'une formule Sport pour pouvoir voir la rencontre.

Lire aussi

Indice UEFA : Merci l’OL et Strasbourg, la France gagne une placeIndice UEFA : Merci l’OL et Strasbourg, la France gagne une place
Chelsea lui refourgue des flops, Strasbourg se fâcheChelsea lui refourgue des flops, Strasbourg se fâche

Les compos probables de Strasbourg - Breidablik

Au regard de la situation actuelle du club alsacien au classement de Conference League, il y a fort à parier que Liam Rosenior s'appuiera sur une composition de départ assez hybride. L'entraineur britannique doit d'ailleurs composer avec un certain nombre d'absents. Dans ce contexte, plusieurs cadres pourraient aussi être laissés au repos le temps de la rencontre, après une première moitié de saison particulièrement chargée. D'autant que le RCSA doit recevoir Dunkerque en Coupe de France dans trois jours.
La compo probable de Strasbourg : Penders - Hogsberg, Omobamidele, Doukouré, Chilwell - Amougou, Luis - Ouattara, Enciso, Nzingoula - Godo
La compo probable de Breidablik : Einarsson - Valgeirsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson - Gunnlaugsson, Jonsson, Einarsson - Thorsteinsson, Ulgarsson, Bjarnason

Europa Conference League

18 décembre 2025 à 21:00
Strasbourg
21:00
Breidablik
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279966_0064
OM

OM : Longoria annonce un coup de génie à plusieurs millions d’euros

ICONSPORT_272869_0064
Liga

Xabi Alonso vire les quatre boulets du Real

ICONSPORT_278179_0127
OM

OM : Accord imminent, cet attaquant va signer

Fil Info

18 déc. , 17:00
OM : Longoria annonce un coup de génie à plusieurs millions d’euros
18 déc. , 16:20
Xabi Alonso vire les quatre boulets du Real
18 déc. , 16:00
OM : Accord imminent, cet attaquant va signer
18 déc. , 15:30
La solution miracle de l'OL au mercato n'est pas d'accord
18 déc. , 15:00
PSG : Safonov n'a rien montré, Clément Grenier est radical
18 déc. , 14:30
L'ASSE encourage son meilleur joueur à partir
18 déc. , 14:00
L'OL, club le plus lésé par l'arbitrage en Ligue 1
18 déc. , 13:40
Camara après Cabella, le mercato de Nantes est fou

Derniers commentaires

L'OL, club le plus lésé par l'arbitrage en Ligue 1

Sauf qu'à la VAR ce sont des humains avec leurs biais cognitifs et visuels ce qui leur fait penser qu'une semelle a hauteur de mollet et qui vient s'écraser sur la cheville,cela a "Glisser"...

PSG : Safonov n'a rien montré, Clément Grenier est radical

GRENIER donne son avis et on le prend comme tel :une remarque pourtant ENRIQUE n’a jamais apprécié DONNARUMA et l’a viré dès qu’il l’a pu car ce n’était pas son choix.En ce qui concerne CHEVALIER il a bénéficié d’une campagne de publicité incroyable pour son arrivée à Paris,tant mieux pour lui mais sur ce qu’on voit il déçoit :il faut être objectif et respectueux

OM : Accord imminent, cet attaquant va signer

Le club de voleur annee 1990 c est fini....maintenant le PSG champion d europe et du monde numéro 1 !💪💪sans nanard et ces magouilles c est plus rien marseille .....regarder notre palmarès sur Wikipedia et prosternez vous.

PSG : Safonov n'a rien montré, Clément Grenier est radical

Cella s'appelle "un moment de grâce " et peut-être , que cela ne se reproduira plus .

Safonov place le PSG sur le toit du monde

Rires, je t'ai dis que tu pouvais bien dire ce qui te chante pour te rassurer. Nous savons notre bonheur de notre coté et nous le savourons entre champions Intercontinentaux avec toutes les joies que cela implique. Libre à toi de ne pas l'apprécier, nous avançons sereinement.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading