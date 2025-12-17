ICONSPORT_271271_0135 (1)

OL : Endrick, « la direction du Real est furieuse »

OL17 déc. , 21:00
parCorentin Facy
Très peu utilisé par Xabi Alonso depuis le début de la saison, Endrick va jouer son dernier match contre Talavera en Coupe du Roi avant son prêt à l’OL. Mais la situation du Brésilien a mis les dirigeants du Real en colère.
Endrick à l’Olympique Lyonnais, c’est fait. La presse espagnole s’accorde à le dire depuis plusieurs jours : il n’y a plus de raison pour le club rhodanien de craindre un éventuel rebondissement. L’avant-centre brésilien de 19 ans va bien débarquer à l’OL au mercato de janvier pour un prêt de six mois sans option d’achat. Un renfort de poids pour les Gones, qui bataillent avec le seul Martin Satriano au poste d’avant-centre depuis le début de la saison. Endrick dispute ce mercredi son ultime match sous les couleurs du club merengue, en Coupe du Roi contre Talavera, avant son départ.
Le site spécialisé OK Diario revient à cette occasion sur la gestion d’Endrick par Xabi Alonso ces derniers mois. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Florentino Pérez et le board madrilène sont très mécontents de la manière dont l’entraîneur espagnol a géré l’ancienne star de Palmeiras. « La direction du Real Madrid est furieuse contre Xabi Alonso pour sa gestion d'Endrick » écrit le média spécialisé dans l’actualité du club espagnol, avant de poursuivre. 

Le Real écoeuré par le cas Endrick

E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
« La gestion d' Endrick par Xabi Alonso est incompréhensible pour la direction du Real Madrid . Elle n'a jamais été comprise. En réalité, on peut dire que l'indignation s'est accrue » poursuivent nos confrères espagnols, puis de conclure. « Xabi Alonso n'a pas utilisé Endrick et a ainsi, volontairement, gâché le potentiel d'un joueur précieux, toujours performant. Le Real Madrid ne peut désormais qu'espérer que son prêt à Lyon, sans option d'achat, lui permettra de retrouver le temps de jeu et la régularité dont il a tant besoin » souhaite le journaliste Ivan Martin, relatant donc l’indignation qui règne au Real Madrid vis-à-vis de la gestion d’Endrick par Xabi Alonso.

Un écoeurement qui prouve à quel point le club de la Casa Blanca croit en son joueur. Une possible bonne nouvelle pour Lyon car cela tend à confirmer que c’est un avant-centre au très fort potentiel qui s’apprête à débarquer dans la capitale des Gaules. Les supporters de l’OL ainsi que Paulo Fonseca espèrent que l’ancien joueur de Palmeiras parviendra à le démontrer durant ses six mois à Lyon.
0
Loading