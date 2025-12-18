OM : Longoria annonce un coup de génie à plusieurs millions d’euros

Pablo Longoria a décidé de mettre les points sur les "i" dans le cadre du possible transfert de Mason Greenwood en fin de saison. L'OM sera bien plus gagnant qu'annoncé.

Pour boucler l’année 2025, Pablo Longoria, qui sait toutefois que son club a encore un match de Coupe de France à disputer, a longuement parlé aux journalistes ce jeudi midi. Il a fait le point sur la situation et cela a bien évidemment tourné autour des résultats de l’OM , mais aussi du mercato . Et du joueur à plus forte valeur marchande de son équipe, Mason Greenwood.

Longoria a tout prévu pour Greenwood

L’Anglais est sur un nuage depuis le début de cette saison. Car si, lors de l’exercice précédent, l’ancien de Manchester United avait marqué les esprits par son efficacité, son comportement sur le terrain n’avait pas toujours été irréprochable. Désormais, Greenwood marque, se montre décisif, et fait les efforts tout en créant le jeu. Un joueur complet qui fait forcément saliver les géants d’Europe, même si un retour en Angleterre est encore compliqué.

Néanmoins, il est souvent question d’un gros transfert pour le joueur qui compte une sélection avec les Three Lions. Mais l’OM va se montrer très gourmand, notamment en raison du droit de regard de Manchester United, qui conserve environ la moitié des droits du joueur. Mais ce jeudi, Pablo Longoria a bien voulu livrer les détails financiers de l’accord trouvé avec les Red Devils, et il pourrait être plus avantageux que prévu pour Marseille, ou moins désavantageux du moins.

« Sur la situation contractuelle, l'OM a 60% des droits économiques du joueur, 100% des droits sportifs avec une possibilité, en cas de qualification en Ligue des champions, d'augmenter de 5% pour arriver à 65%. On est très content de l'évolution de Mason. C'est un travail quotidien de tout le monde au sportif, spécialement dans l'évolution de son jeu. On connait son talent mais le travail que De Zerbi fait avec lui est extraordinaire. On est conscient d'avoir un joueur très important qui se met au service du collectif, on veut une continuité avec lui. C'est difficile d'avoir des joueurs déterminants mais il faut un collectif », a livré le président de l’OM, ravi du visage affiché par son joueur décisif.

Et tout de même, sur le plan économique, la nouvelle pourrait donc être très bonne pour l’OM si l’objectif de terminer sur le podium est rempli, avec la possibilité de récupérer bien plus que la moitié de la vente de Greenwood cet été si elle devait intervenir.