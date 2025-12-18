PSG : Safonov n'a rien montré, Clément Grenier est radical

Un énorme doute est en train de s’immiscer au PSG sur l’identité du gardien numéro un après l’excellent intérim de Matvey Safonov en l’absence de Lucas Chevalier. Le Russe a fait gagner la coupe Intercontinentale aux Parisiens à lui seul en arrêtant quatre penaltys contre Flamengo.

Qui est le gardien titulaire au Paris Saint-Germain à l’issue de cette année civile 2025 ? La question n’aurait même pas du se poser après le recrutement de Lucas Chevalier en provenance de Lille l’été dernier et pourtant, le doute existe. Le gardien français s’est blessé contre Monaco le 29 novembre dernier et pendant son intérim, Matvey Safonov a brillé . Le gardien russe a disputé les matchs contre Rennes, Bilbao, Metz et Flamengo, enchaînant les prestations de haut vol, notamment face aux Bretons au Parc des Princes.

Sa finale de la coupe Intercontinentale contre Flamengo mercredi soir à Doha restera aussi dans les anales, avec quatre penaltys arrêtés lors de la séance des tirs au but . Une prestation mémorable qui a conquis de nombreux supporters du PSG, lesquels réclament pour une partie d’entre eux que Matvey Safonov soit numéro un pour la suite de la saison. Clément Grenier n’est pas du tout de cet avis. Dans le Late Football Club sur Canal+, l’ancien milieu de terrain de l’OL a remis les pendules à l’heure et a pris de manière très directe la défense de Lucas Chevalier.

« La performance de Safonov (contre Flamengo) est parfaite sur les coups de pieds arrêtés. Pendant le match, il n’a rien eu à faire. Il faut que l’on voit quand il va être sollicité. Sincèrement, c’est le rôle d’un numéro deux qui est un rôle ingrat. Il doit pallier aux absences et être décisif à ce moment-là, c’est le rôle le plus difficile. Pour moi, il est toujours numéro deux au PSG parce que Lucas Chevalier a plus de qualités, il est plus performant généralement. Il lui faut un peu de temps. Ce poste de gardien de but au PSG est pas toujours évident. Donnarumma a fait des erreurs et n’a pas toujours été très bon et pourtant, Luis Enrique a toujours eu confiance en lui » a analysé Clément Grenier, pour qui le Paris Saint-Germain ne doit pas tout révolutionner et doit continuer de faire confiance à Lucas Chevalier pour la suite de la saison. Les décisions de Luis Enrique seront scrutées avec attention début 2026 alors que l’intérim du gardien russe recruté il y a un an et demi à Krasnodar a dépassé toutes les attentes.