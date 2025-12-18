L'ASSE encourage son meilleur joueur à partir

Homme de base d’Eirik Horneland à l’ASSE, Florian Tardieu a démarré tous les matchs de Ligue 2 depuis le début de la saison. Le natif d’Istres arrive pourtant en fin de contrat et le club stéphanois ne fait rien pour le prolonger.

Auteur de 4 buts et de 2 passes décisives en 17 matchs de Ligue 2 depuis le début de la saison, Florian Tardieu n’est pas le joueur qui fait le plus parler de lui à l’AS Saint-Etienne. Lorsque l’on évoque les hommes forts des Verts, ce sont souvent les noms de Lucas Stassin ou encore de Zuriko Davitashvili qui sont cités en premier. L’attaquant belge et l’ailier géorgien sont plus jeunes et plus bankables sur le marché des transferts. Florian Tardieu est pourtant l’homme de base d’Eirik Horneland avec 17 titularisations et un statut de joueur clé au coeur du jeu.

Il est d’ailleurs surprenant que l’ASSE ne se plie pas en quatre pour tenter de le prolonger. Et pour cause, le site Peuple Vert rappelle que l’ancien joueur de Troyes sera en fin de contrat en juin prochain. Un départ pour zéro euro se profile donc, d’autant que les Verts ne font rien pour le prolonger selon le média spécialisé.

« Florian Tardieu pourra s'engager avec le club de son choix dans les semaines à venir. En cas d'opportunité, l'ASSE ne pourra lui en vouloir d'assurer son avenir. Pour autant, l'avenir immédiat de l'ASSE est de remonter. Et Florian Tardieu devra être un acteur essentiel pour atteindre cet objectif. Un pari risqué pris par les dirigeants de l'ASSE. Un de plus » écrivent nos confrères, confirmant qu’il n’existe aucune négociation entre Florian Tardieu et Saint-Etienne pour une éventuelle prolongation de contrat.

Ce que le joueur avait d’ailleurs confirmé au mois de septembre. « Une prolongation ? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, mais je suis en contrat jusqu'en juin. On verra ce qui se passera » expliquait Florian Tardieu. La situation n’a visiblement pas évolué, une anomalie pour de nombreux supporters stéphanois qui aimeraient voir le joueur de 33 ans rempiler pour une ou deux saisons supplémentaires. Mais une prolongation d’un joueur si expérimenté n’entre visiblement pas dans les plans de Kilmer Sport, qui a plutôt dans l’idée de tourner la page avec le joueur né à Istres à la fin de la saison.