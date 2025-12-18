ICONSPORT_277894_0081

L'ASSE encourage son meilleur joueur à partir

ASSE18 déc. , 14:30
parCorentin Facy
Homme de base d’Eirik Horneland à l’ASSE, Florian Tardieu a démarré tous les matchs de Ligue 2 depuis le début de la saison. Le natif d’Istres arrive pourtant en fin de contrat et le club stéphanois ne fait rien pour le prolonger.
Auteur de 4 buts et de 2 passes décisives en 17 matchs de Ligue 2 depuis le début de la saison, Florian Tardieu n’est pas le joueur qui fait le plus parler de lui à l’AS Saint-Etienne. Lorsque l’on évoque les hommes forts des Verts, ce sont souvent les noms de Lucas Stassin ou encore de Zuriko Davitashvili qui sont cités en premier. L’attaquant belge et l’ailier géorgien sont plus jeunes et plus bankables sur le marché des transferts. Florian Tardieu est pourtant l’homme de base d’Eirik Horneland avec 17 titularisations et un statut de joueur clé au coeur du jeu.
Il est d’ailleurs surprenant que l’ASSE ne se plie pas en quatre pour tenter de le prolonger. Et pour cause, le site Peuple Vert rappelle que l’ancien joueur de Troyes sera en fin de contrat en juin prochain. Un départ pour zéro euro se profile donc, d’autant que les Verts ne font rien pour le prolonger selon le média spécialisé.
« Florian Tardieu pourra s'engager avec le club de son choix dans les semaines à venir. En cas d'opportunité, l'ASSE ne pourra lui en vouloir d'assurer son avenir. Pour autant, l'avenir immédiat de l'ASSE est de remonter. Et Florian Tardieu devra être un acteur essentiel pour atteindre cet objectif. Un pari risqué pris par les dirigeants de l'ASSE. Un de plus » écrivent nos confrères, confirmant qu’il n’existe aucune négociation entre Florian Tardieu et Saint-Etienne pour une éventuelle prolongation de contrat.

Ce que le joueur avait d’ailleurs confirmé au mois de septembre. « Une prolongation ? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, mais je suis en contrat jusqu'en juin. On verra ce qui se passera » expliquait Florian Tardieu. La situation n’a visiblement pas évolué, une anomalie pour de nombreux supporters stéphanois qui aimeraient voir le joueur de 33 ans rempiler pour une ou deux saisons supplémentaires. Mais une prolongation d’un joueur si expérimenté n’entre visiblement pas dans les plans de Kilmer Sport, qui a plutôt dans l’idée de tourner la page avec le joueur né à Istres à la fin de la saison.
Derniers commentaires

L'OL, club le plus lésé par l'arbitrage en Ligue 1

Sauf qu'à la VAR ce sont des humains avec leurs biais cognitifs et visuels ce qui leur fait penser qu'une semelle a hauteur de mollet et qui vient s'écraser sur la cheville,cela a "Glisser"...

PSG : Safonov n'a rien montré, Clément Grenier est radical

GRENIER donne son avis et on le prend comme tel :une remarque pourtant ENRIQUE n’a jamais apprécié DONNARUMA et l’a viré dès qu’il l’a pu car ce n’était pas son choix.En ce qui concerne CHEVALIER il a bénéficié d’une campagne de publicité incroyable pour son arrivée à Paris,tant mieux pour lui mais sur ce qu’on voit il déçoit :il faut être objectif et respectueux

OM : Accord imminent, cet attaquant va signer

Le club de voleur annee 1990 c est fini....maintenant le PSG champion d europe et du monde numéro 1 !💪💪sans nanard et ces magouilles c est plus rien marseille .....regarder notre palmarès sur Wikipedia et prosternez vous.

PSG : Safonov n'a rien montré, Clément Grenier est radical

Cella s'appelle "un moment de grâce " et peut-être , que cela ne se reproduira plus .

Safonov place le PSG sur le toit du monde

Rires, je t'ai dis que tu pouvais bien dire ce qui te chante pour te rassurer. Nous savons notre bonheur de notre coté et nous le savourons entre champions Intercontinentaux avec toutes les joies que cela implique. Libre à toi de ne pas l'apprécier, nous avançons sereinement.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

