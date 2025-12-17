OL : Le transfert de Louis Munteanu se précise

L’OL souhaite se renforcer au mois de janvier. En plus d’Endrick, le club rhodanien avait identifié le profil de Louis Munteanu, qui pourrait quitter Cluj. Le départ de l’attaquant de 23 ans se précise.

Malgré un effectif très restreint, l’Olympique Lyonnais a bouclé l’année 2025 à la 5e place du classement en Ligue 1. Un petit miracle pour Paulo Fonseca, notamment au vu de son attaque très limitée sur le papier avec des éléments tels que Sulc, Karabec, Satriano ou Moreira. L’année 2026 pourrait être un peu plus réjouissante pour l’entraîneur portugais, qui espère récupérer au plus vite Malick Fofana ainsi qu’Ernest Nuamah. En plus de l’ailier belge et de la pile électrique ghanéenne, l’OL a de fortes chances de pouvoir compter sur Endrick , dont le prêt en provenance du Real Madrid est quasiment bouclé.

Louis Munteanu échappe à l'OL

De quoi donner une attaque new-look à Lyon pour la seconde partie de saison. La cerise sur le gâteau aurait pu être la venue de l’attaquant roumain Louis Munteanu en provenance de Cluj. L’avant-centre d’1m84 est ciblé par Lyon ainsi que par Nantes depuis plusieurs semaines mais selon les informations de Team Talk, c’est finalement en direction du Celtic Glasgow que l’international roumain (4 sélections, 2 buts) pourrait s’engager durant ce mois de janvier. Le média britannique affirme que Louis Munteanu, au même titre que le milieu de terrain polonais Mateusz Bogusz, sont les deux joueurs ciblés en priorité par le club écossais durant ce mercato hivernal.

Le transfert de Louis Munteanu pourrait se conclure pour une somme comprise entre 8 et 10 millions d’euros. Un transfert onéreux pour l’OL ou encore pour Nantes, qui n’auraient sans doute pas été en mesure de débourser une telle somme pour recruter l’avant-centre roumain durant ce mercato hivernal. Sous contrat avec Cluj jusqu’en 2028, Louis Munteanu pourrait donc découvrir le championnat écossais en seconde partie de saison. Une drôle de trajectoire pour celui dont le potentiel est annoncé comme très important, et qui aurait sans doute pu s’épanouir dans un des cinq championnats majeurs. Espérons pour l’OL que ce dossier ne laisse pas trop de regrets dans le futur.