OL : Le transfert de Louis Munteanu se précise

OL17 déc. , 18:00
parCorentin Facy
L’OL souhaite se renforcer au mois de janvier. En plus d’Endrick, le club rhodanien avait identifié le profil de Louis Munteanu, qui pourrait quitter Cluj. Le départ de l’attaquant de 23 ans se précise.
Malgré un effectif très restreint, l’Olympique Lyonnais a bouclé l’année 2025 à la 5e place du classement en Ligue 1. Un petit miracle pour Paulo Fonseca, notamment au vu de son attaque très limitée sur le papier avec des éléments tels que Sulc, Karabec, Satriano ou Moreira. L’année 2026 pourrait être un peu plus réjouissante pour l’entraîneur portugais, qui espère récupérer au plus vite Malick Fofana ainsi qu’Ernest Nuamah. En plus de l’ailier belge et de la pile électrique ghanéenne, l’OL a de fortes chances de pouvoir compter sur Endrick, dont le prêt en provenance du Real Madrid est quasiment bouclé.

Louis Munteanu échappe à l'OL

De quoi donner une attaque new-look à Lyon pour la seconde partie de saison. La cerise sur le gâteau aurait pu être la venue de l’attaquant roumain Louis Munteanu en provenance de Cluj. L’avant-centre d’1m84 est ciblé par Lyon ainsi que par Nantes depuis plusieurs semaines mais selon les informations de Team Talk, c’est finalement en direction du Celtic Glasgow que l’international roumain (4 sélections, 2 buts) pourrait s’engager durant ce mois de janvier. Le média britannique affirme que Louis Munteanu, au même titre que le milieu de terrain polonais Mateusz Bogusz, sont les deux joueurs ciblés en priorité par le club écossais durant ce mercato hivernal.

Le transfert de Louis Munteanu pourrait se conclure pour une somme comprise entre 8 et 10 millions d’euros. Un transfert onéreux pour l’OL ou encore pour Nantes, qui n’auraient sans doute pas été en mesure de débourser une telle somme pour recruter l’avant-centre roumain durant ce mercato hivernal. Sous contrat avec Cluj jusqu’en 2028, Louis Munteanu pourrait donc découvrir le championnat écossais en seconde partie de saison. Une drôle de trajectoire pour celui dont le potentiel est annoncé comme très important, et qui aurait sans doute pu s’épanouir dans un des cinq championnats majeurs. Espérons pour l’OL que ce dossier ne laisse pas trop de regrets dans le futur.
Derniers commentaires

PSG-Flamengo : Les compos (18h sur M6 et beIN Sports 1)

A jamais les premiers champion du MONDO !!!!!!!!!

Safonov place le PSG sur le toit du monde

Ca confirme que ce sont que des gros bourrins qui comptaient sur le hasard des penos

Safonov place le PSG sur le toit du monde

mais laisse le deja qu'il ne sait pas si il est lyonnais ou marseillais...

OM : Balzaretti fonce sur un brillant latéral marocain

Grosses stats pour 27 matchs.... Je préfère 1000 fois cette rumeur à celle d' Abdelli.

Safonov place le PSG sur le toit du monde

Ça fait mal , hein, quand on ne gagne plus rien depuis tant d’années … 🤧🤧🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

