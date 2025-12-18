ICONSPORT_279926_0341

L'OL, club le plus lésé par l'arbitrage en Ligue 1

OL18 déc. , 14:00
parMehdi Lunay
La trêve qui stoppe la Ligue 1 va permettre de reposer les joueurs et calmer les esprits. Les polémiques arbitrales ont été encore nombreuses cette saison. Beaucoup de clubs crient à l'injustice. Mais, c'est bien l'OL qui a été le plus défavorisé en France.
Un repos bien mérité attend les acteurs de la Ligue 1. Il débutera après les 32es de finale de Coupe de France du week-end. Une pause nécessaire pour les joueurs dont les organismes sont très atteints au vu du calendrier infernal. Cela arrive aussi au bon moment pour les arbitres. Les dernières semaines ont été peu flatteuses pour le corps arbitral avec plusieurs polémiques. On peut citer le but de Kvaratskhelia lors d'OL-PSG, la faute de Lamine Camara sur Chevalier à Monaco ou encore le but refusé aux Monégasques contre l'OM pour hors-jeu dimanche soir.

L'OL a perdu près de 3 points injustement

De quoi tendre les esprits, notamment chez les principaux clubs français. Tous ont subi des décisions contraires à un moment de la saison. Chacun estime avoir été plus lésé que ses concurrents. Le compte X Check VAR Ligue 1 s'est donné pour mission de trancher entre eux. Son analyse des 16 premières journées de championnat a été publiée sur les réseaux sociaux. Le constat est clair : l'Olympique Lyonnais est plus à plaindre que les 17 autres formations de l'élite.
Selon ses calculs, les erreurs d'arbitrage ont coûté 2,73 points à l'OL depuis le début de saison. C'est nettement plus que le deuxième club le plus lésé Nantes (1,87 points perdus) et le troisième Nice (1,66 points perdus). Parmi les autres gros clubs, le PSG et l'OM n'ont pas été en réussite non plus avec les arbitres. Parisiens et Marseillais auraient du bénéficier de 1,36 et 1,10 points en plus au classement.

Lire aussi

Ces trois renforts boostent l'ambition de l'OLCes trois renforts boostent l'ambition de l'OL
De leur côté, Monaco et Lens ont été avantagés globalement selon les calculs de l'analyste. L'ASM a récolté 1,26 points en trop au classement et les Lensois ont eu 1,82 points de trop. Sans ces erreurs, le classement de Ligue 1 est un peu modifié. Le PSG serait en tête devant Lens, l'OM et Lille tandis que l'OL serait cinquième comme actuellement. Mais, les Gones auraient 3 unités de retard sur le quatrième au lieu de 5 actuellement. De quoi laisser les supporters lyonnais très frustrés pour toute la période des fêtes.
Derniers commentaires

PSG : Safonov n'a rien montré, Clément Grenier est radical

GRENIER donne son avis et on le prend comme tel :une remarque pourtant ENRIQUE n’a jamais apprécié DONNARUMA et l’a viré dès qu’il l’a pu car ce n’était pas son choix.En ce qui concerne CHEVALIER il a bénéficié d’une campagne de publicité incroyable pour son arrivée à Paris,tant mieux pour lui mais sur ce qu’on voit il déçoit :il faut être objectif et respectueux

OM : Accord imminent, cet attaquant va signer

Le club de voleur annee 1990 c est fini....maintenant le PSG champion d europe et du monde numéro 1 !💪💪sans nanard et ces magouilles c est plus rien marseille .....regarder notre palmarès sur Wikipedia et prosternez vous.

PSG : Safonov n'a rien montré, Clément Grenier est radical

Cella s'appelle "un moment de grâce " et peut-être , que cela ne se reproduira plus .

Safonov place le PSG sur le toit du monde

Rires, je t'ai dis que tu pouvais bien dire ce qui te chante pour te rassurer. Nous savons notre bonheur de notre coté et nous le savourons entre champions Intercontinentaux avec toutes les joies que cela implique. Libre à toi de ne pas l'apprécier, nous avançons sereinement.

L’OM sort brutalement sept nouveaux maillots

C'est pas une mauvaise idée après tout Marseille est une ville cosmopolite, des supporters au Vélodrome sont proche des mouvances décoloniales/Antifa et il y a la CAN. Pour le mondial il feront une déclinaison avec le drapeau français? Je serais surpris 😂🤣😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

