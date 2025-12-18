L'OL, club le plus lésé par l'arbitrage en Ligue 1

La trêve qui stoppe la Ligue 1 va permettre de reposer les joueurs et calmer les esprits. Les polémiques arbitrales ont été encore nombreuses cette saison. Beaucoup de clubs crient à l'injustice. Mais, c'est bien l'OL qui a été le plus défavorisé en France.

Un repos bien mérité attend les acteurs de la Ligue 1. Il débutera après les 32es de finale de Coupe de France du week-end. Une pause nécessaire pour les joueurs dont les organismes sont très atteints au vu du calendrier infernal. Cela arrive aussi au bon moment pour les arbitres. Les dernières semaines ont été peu flatteuses pour le corps arbitral avec plusieurs polémiques. On peut citer le but de Kvaratskhelia lors d'OL-PSG, la faute de Lamine Camara sur Chevalier à Monaco ou encore le but refusé aux Monégasques contre l'OM pour hors-jeu dimanche soir.

L'OL a perdu près de 3 points injustement

Check VAR Ligue 1 s'est donné pour mission de trancher entre eux. Son analyse des 16 premières journées de championnat a été publiée sur les réseaux sociaux. Le constat est clair : l' De quoi tendre les esprits, notamment chez les principaux clubs français. Tous ont subi des décisions contraires à un moment de la saison. Chacun estime avoir été plus lésé que ses concurrents. Le compte Xs'est donné pour mission de trancher entre eux. Son analyse des 16 premières journées de championnat a été publiée sur les réseaux sociaux. Le constat est clair : l' Olympique Lyonnais est plus à plaindre que les 17 autres formations de l'élite.

Selon ses calculs, les erreurs d'arbitrage ont coûté 2,73 points à l'OL depuis le début de saison. C'est nettement plus que le deuxième club le plus lésé Nantes (1,87 points perdus) et le troisième Nice (1,66 points perdus). Parmi les autres gros clubs, le PSG et l'OM n'ont pas été en réussite non plus avec les arbitres. Parisiens et Marseillais auraient du bénéficier de 1,36 et 1,10 points en plus au classement.

De leur côté, Monaco et Lens ont été avantagés globalement selon les calculs de l'analyste. L'ASM a récolté 1,26 points en trop au classement et les Lensois ont eu 1,82 points de trop. Sans ces erreurs, le classement de Ligue 1 est un peu modifié. Le PSG serait en tête devant Lens, l'OM et Lille tandis que l'OL serait cinquième comme actuellement. Mais, les Gones auraient 3 unités de retard sur le quatrième au lieu de 5 actuellement. De quoi laisser les supporters lyonnais très frustrés pour toute la période des fêtes.