ICONSPORT_278179_0127

OM : Accord imminent, cet attaquant va signer

OM18 déc. , 16:00
parCorentin Facy
1
L’OM et Robinio Vaz sont en négociations avancées pour une prolongation de contrat. Aucun accord n’a pour l’instant été trouvé, mais l’avant-centre de 18 ans souhaite continuer sa carrière à Marseille.
Il ne s’attendait sans doute pas à jouer autant, mais la blessure à l’épaule d’Amine Gouiri a redistribué les cartes. Robinio Vaz cumule déjà 14 apparitions en Ligue 1 et 4 entrées en jeu en Ligue des Champions depuis le début de la saison. Son bilan est plus que correct avec 4 buts et 2 passes décisives, même si Roberto De Zerbi a constaté que son attaquant de 18 ans était bien moins impactant lorsqu’il démarrait les matchs. Au contraire, le natif de Mantes-la-Jolie a réussi à se montrer décisif et très important lors de nombreuses entrées en jeu, notamment au début de la saison.

L'OM et Robinio Vaz proches d'un accord

Novembre et décembre ont été plus compliqués pour Robinio Vaz comme le décrit La Provence dans son édition du jour. Le quotidien régional explique que l’ancien Sochalien doit gérer une notoriété grandissante, un élément nouveau dans sa vie et dans sa carrière. Aussi, les négociations autour de sa prolongation de contrat sont de nature à perturber le joueur d’1m85. Lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2028, Robinio Vaz négocie avec sa direction pour étendre ce bail. Pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé mais les signaux sont au vert puisque les deux parties partagent une envie commune de prolonger l’aventure ensemble.
R. Vaz

R. Vaz

FranceFrance Âge 18 Attaquant

Champions League

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs14
Buts4
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
Il manque le principal, à savoir l’accord total sur le plan financier, mais il n’y a pas de risque à priori de voir Robinio Vaz quitter l’OM à court terme. « Les échanges se poursuivent pour trouver un bon compromis » explique une source proche du dossier à La Provence. Espérons pour Marseille que ce dossier soit bouclé le plus rapidement possible afin de sécuriser à long terme un élément très prometteur du football français. Et par la même occasion permettre à Robinio Vaz de reprendre sa marche en avant, lui qui sera probablement titulaire contre Bourg en Bresse dimanche en Coupe de France. Pour rappel, Pierre-Emerick Aubameyang est parti à la CAN avec le Gabon et Amine Gouiri, qui vient tout juste de reprendre l’entraînement, ne débutera pas.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_279966_0064
OM

OM : Longoria annonce un coup de génie à plusieurs millions d’euros

ICONSPORT_276715_0005
Europa Conference League

TV : Strasbourg - Breidablik, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

ICONSPORT_272869_0064
Liga

Xabi Alonso vire les quatre boulets du Real

Fil Info

18 déc. , 17:00
OM : Longoria annonce un coup de génie à plusieurs millions d’euros
18 déc. , 16:40
TV : Strasbourg - Breidablik, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
18 déc. , 16:20
Xabi Alonso vire les quatre boulets du Real
18 déc. , 15:30
La solution miracle de l'OL au mercato n'est pas d'accord
18 déc. , 15:00
PSG : Safonov n'a rien montré, Clément Grenier est radical
18 déc. , 14:30
L'ASSE encourage son meilleur joueur à partir
18 déc. , 14:00
L'OL, club le plus lésé par l'arbitrage en Ligue 1
18 déc. , 13:40
Camara après Cabella, le mercato de Nantes est fou

Derniers commentaires

L'OL, club le plus lésé par l'arbitrage en Ligue 1

Sauf qu'à la VAR ce sont des humains avec leurs biais cognitifs et visuels ce qui leur fait penser qu'une semelle a hauteur de mollet et qui vient s'écraser sur la cheville,cela a "Glisser"...

PSG : Safonov n'a rien montré, Clément Grenier est radical

GRENIER donne son avis et on le prend comme tel :une remarque pourtant ENRIQUE n’a jamais apprécié DONNARUMA et l’a viré dès qu’il l’a pu car ce n’était pas son choix.En ce qui concerne CHEVALIER il a bénéficié d’une campagne de publicité incroyable pour son arrivée à Paris,tant mieux pour lui mais sur ce qu’on voit il déçoit :il faut être objectif et respectueux

OM : Accord imminent, cet attaquant va signer

Le club de voleur annee 1990 c est fini....maintenant le PSG champion d europe et du monde numéro 1 !💪💪sans nanard et ces magouilles c est plus rien marseille .....regarder notre palmarès sur Wikipedia et prosternez vous.

PSG : Safonov n'a rien montré, Clément Grenier est radical

Cella s'appelle "un moment de grâce " et peut-être , que cela ne se reproduira plus .

Safonov place le PSG sur le toit du monde

Rires, je t'ai dis que tu pouvais bien dire ce qui te chante pour te rassurer. Nous savons notre bonheur de notre coté et nous le savourons entre champions Intercontinentaux avec toutes les joies que cela implique. Libre à toi de ne pas l'apprécier, nous avançons sereinement.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading