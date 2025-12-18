OM : Accord imminent, cet attaquant va signer

L’OM et Robinio Vaz sont en négociations avancées pour une prolongation de contrat. Aucun accord n’a pour l’instant été trouvé, mais l’avant-centre de 18 ans souhaite continuer sa carrière à Marseille.

Il ne s’attendait sans doute pas à jouer autant, mais la blessure à l’épaule d’Amine Gouiri a redistribué les cartes. Robinio Vaz cumule déjà 14 apparitions en Ligue 1 et 4 entrées en jeu en Ligue des Champions depuis le début de la saison. Son bilan est plus que correct avec 4 buts et 2 passes décisives, même si Roberto De Zerbi a constaté que son attaquant de 18 ans était bien moins impactant lorsqu’il démarrait les matchs. Au contraire, le natif de Mantes-la-Jolie a réussi à se montrer décisif et très important lors de nombreuses entrées en jeu, notamment au début de la saison.

L'OM et Robinio Vaz proches d'un accord

Novembre et décembre ont été plus compliqués pour Robinio Vaz comme le décrit La Provence dans son édition du jour. Le quotidien régional explique que l’ancien Sochalien doit gérer une notoriété grandissante, un élément nouveau dans sa vie et dans sa carrière. Aussi, les négociations autour de sa prolongation de contrat sont de nature à perturber le joueur d’1m85. Lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2028, Robinio Vaz négocie avec sa direction pour étendre ce bail. Pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé mais les signaux sont au vert puisque les deux parties partagent une envie commune de prolonger l’aventure ensemble.

R. Vaz France • Âge 18 • Attaquant Champions League Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 14 Buts 4 Passes décisives 2 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Il manque le principal, à savoir l’accord total sur le plan financier, mais il n’y a pas de risque à priori de voir Robinio Vaz quitter l’OM à court terme. « Les échanges se poursuivent pour trouver un bon compromis » explique une source proche du dossier à La Provence. Espérons pour Marseille que ce dossier soit bouclé le plus rapidement possible afin de sécuriser à long terme un élément très prometteur du football français. Et par la même occasion permettre à Robinio Vaz de reprendre sa marche en avant, lui qui sera probablement titulaire contre Bourg en Bresse dimanche en Coupe de France. Pour rappel, Pierre-Emerick Aubameyang est parti à la CAN avec le Gabon et Amine Gouiri, qui vient tout juste de reprendre l’entraînement, ne débutera pas.