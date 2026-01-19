L'OL en guerre avec Paris pour un défenseur à 8 ME

L’OL n’en a pas encore fini avec son mercato hivernal. Les Gones souhaitent notamment se renforcer en défense dans les prochains jours.

L’ Olympique Lyonnais n’a plus les mêmes moyens qu’auparavant mais entend néanmoins se montrer ambitieux sur le marché des transferts. Cet hiver, les pensionnaires du Groupama Stadium ont déjà frappé fort avec la venue d’Endrick, prêté par le Real Madrid. La direction lyonnaise ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. L’objectif est de saisir des opportunités de marché afin de renforcer l’effectif de Paulo Fonseca. Dans les prochains jours, les Gones pourraient d’ailleurs enregistrer l’arrivée d’un joueur en provenance de Belgique.

L'OL vise encore du lourd cet hiver au mercato

Selon des informations relayées par Transferfeed, l’OL est en effet sur le coup pour recruter Mujaid Sadick. Le défenseur central espagnol évolue actuellement à Genk, mais ne serait apparemment pas opposé à une nouvelle aventure. Sous contrat avec le club belge jusqu’en juin 2028, il pourrait quitter la Jupiler Pro League dès cet hiver pour la somme de 8 millions d’euros, correspondant au montant de sa clause libératoire. Un joli coup potentiel pour l’Olympique Lyonnais.

À noter que l’OL n’est pas le seul club français intéressé par Mujaid Sadick, puisque le Paris FC est également sur les rangs. Le club de la capitale dispose de moyens financiers conséquents et pourrait donc faire la différence si les Rhodaniens venaient à manquer d’arguments. Quoi qu’il en soit, le marché des transferts s’anime en France et, que ce soit l’OL ou le PFC, les deux clubs se montrent très actifs pour renforcer leurs rangs. Mujaid Sadick dispose ainsi de plusieurs options pour la suite de sa carrière et nul doute qu’une arrivée en France, au sein d’un club ambitieux, saura retenir son attention. A lui désormais de faire le meilleur choix pour continuer sa progression au plus haut niveau.