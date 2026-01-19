ICONSPORT_276360_0058
Mujaid Sadick

L'OL en guerre avec Paris pour un défenseur à 8 ME

OL19 janv. , 9:00
parHadrien Rivayrand
1
L’OL n’en a pas encore fini avec son mercato hivernal. Les Gones souhaitent notamment se renforcer en défense dans les prochains jours.
L’Olympique Lyonnais n’a plus les mêmes moyens qu’auparavant mais entend néanmoins se montrer ambitieux sur le marché des transferts. Cet hiver, les pensionnaires du Groupama Stadium ont déjà frappé fort avec la venue d’Endrick, prêté par le Real Madrid. La direction lyonnaise ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. L’objectif est de saisir des opportunités de marché afin de renforcer l’effectif de Paulo Fonseca. Dans les prochains jours, les Gones pourraient d’ailleurs enregistrer l’arrivée d’un joueur en provenance de Belgique.

L'OL vise encore du lourd cet hiver au mercato 

Selon des informations relayées par Transferfeed, l’OL est en effet sur le coup pour recruter Mujaid Sadick. Le défenseur central espagnol évolue actuellement à Genk, mais ne serait apparemment pas opposé à une nouvelle aventure. Sous contrat avec le club belge jusqu’en juin 2028, il pourrait quitter la Jupiler Pro League dès cet hiver pour la somme de 8 millions d’euros, correspondant au montant de sa clause libératoire. Un joli coup potentiel pour l’Olympique Lyonnais.

Lire aussi

OL : 3 idées folles pour régaler Fonseca au mercatoOL : 3 idées folles pour régaler Fonseca au mercato
À noter que l’OL n’est pas le seul club français intéressé par Mujaid Sadick, puisque le Paris FC est également sur les rangs. Le club de la capitale dispose de moyens financiers conséquents et pourrait donc faire la différence si les Rhodaniens venaient à manquer d’arguments. Quoi qu’il en soit, le marché des transferts s’anime en France et, que ce soit l’OL ou le PFC, les deux clubs se montrent très actifs pour renforcer leurs rangs. Mujaid Sadick dispose ainsi de plusieurs options pour la suite de sa carrière et nul doute qu’une arrivée en France, au sein d’un club ambitieux, saura retenir son attention. A lui désormais de faire le meilleur choix pour continuer sa progression au plus haut niveau.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_274595_0014
OM

L’OM oublie Abdelli avec un transfert à 18 ME

ICONSPORT_282778_0100
CAN 2025

CAN : Le Sénégal titré, la fête à Paris jusqu'à 4h du matin

ICONSPORT_282778_0082
CAN 2025

Hakimi et la serviette de Mendy, l’autre scène honteuse de la CAN

Fil Info

19 janv. , 9:40
L’OM oublie Abdelli avec un transfert à 18 ME
19 janv. , 9:20
CAN : Le Sénégal titré, la fête à Paris jusqu'à 4h du matin
19 janv. , 8:40
Hakimi et la serviette de Mendy, l’autre scène honteuse de la CAN
19 janv. , 8:20
CAN : Brahim Diaz, ça a chauffé fort dans le vestiaire
19 janv. , 8:00
Un Brésilien mystère signe en secret au PSG !
19 janv. , 7:00
TV : Sporting - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
19 janv. , 00:00
LdC : Programme TV et résultats de la 7e journée
18 janv. , 23:30
Manchester United drague un ancien de l'OL au prix canon

Derniers commentaires

Hakimi et la serviette de Mendy, l’autre scène honteuse de la CAN

il a pas arreté sur l arbitre, les ptites fautes de tepu, et ca. effectivement pas tres glorieux

Hakimi et la serviette de Mendy, l’autre scène honteuse de la CAN

De toute façon Hakimi a toujours été un abruti de service, c'est pas nouveau.

CAN 2025 : Le Sénégal s'offre une finale complètement folle face au Maroc

Non être un grand club il faut avoir gagner plusieurs LDC être capable de la regagner avec des entraîneur différents des investisseurs différents

Hakimi et la serviette de Mendy, l’autre scène honteuse de la CAN

Image indigne mais qui devait avoir lieu . Je m'explique quand l'arbitrage désigne lle vainqueur o se doit de réagir .

L'OL en guerre avec Paris pour un défenseur à 8 ME

Depuis quand on a besoin de se renforcer en defense ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading