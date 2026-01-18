ICONSPORT_267315_0087
Noah Nartey est à Lyon, l'OL tient sa deuxième recrue du mercato !

18 janv.
Alexis Rose
En marge de son match face à Brest ce dimanche soir, pour clôturer la 18e journée de Ligue 1, l’OL a bouclé un nouveau transfert.
En effet, après la venue surprise d’Endrick en provenance du Real Madrid, la direction lyonnaise vient de finaliser le transfert de Noah Nartey, selon les informations de Foot Mercato.
Pisté de longue date par la cellule de recrutement des Gones, le milieu de terrain de 20 ans est même déjà arrivé à Lyon. Le Danois doit passer sa visite médicale dans les heures à venir avant de signer un contrat de quatre et demi avec Lyon. Pour conclure ce deal, l’OL a réussi à trouver un accord avec Bröndby sur la base d’un transfert de 8 millions d’euros, assortis de 2 ME et d’un pourcentage à la revente.

Avec Noah Nartey, Lyon tient donc sa deuxième recrue du mercato d’hiver ! Un joli renfort de plus pour Paulo Fonseca en vue d’une fin de saison qui s’annonce palpitante entre la L1, l'Europa League et la Coupe de France.
Loading