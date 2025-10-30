ICONSPORT_256478_0006

La folle promesse de l’OL à Endrick

OL30 oct. , 11:00
parGuillaume Conte
1
L'OL a besoin d'un avant-centre et Endrick a besoin de temps de jeu. Le joueur du Real Madrid avouer qu'il y a un point particulier qui le séduit à Lyon. 
A deux mois du mercato, c’est la folle rumeur qui circule entre Rhône et Saône. L’OL est entré en contacts avec le clan d’Endrick, pour lui proposer de venir se relancer à Lyon en deuxième partie de saison. Un pari de luxe qui correspond à un besoin pour les troupes de Paulo Fonseca, qui ont des moyens financiers limités, mais peuvent faire un effort pour éviter de faire toute la saison, y compris au printemps quand les points comptent quasiment double, avec le seul Martin Satriano devant. 
L’Uruguayen est généreux, il n’y a aucun doute là-dessus et c’est pour cela aussi que personne ne tire à boulets rouges sur lui. Mais ses performances, que ce soit sur le plan technique ou de l’efficacité dans la surface, sont insuffisantes à ce niveau. La venue d’Endrick pourrait donc représenter un beau coup de projecteur et un renfort de poids en attaque. Le Brésilien prend en tout cas le projet lyonnais très au sérieux, et l’aurait même mis en haut de la pile selon l’expert du mercato Fabrizio Romano. 
Pourquoi ? C’est L’Equipe qui donne la réponse à cette question. La question financière devra tout d'abord être réglée pour Michele Kang avec le Real Madrid, le salaire de l’ancien de Palmeiras ne bougera pas sachant qu’il s’agira d’un prêt sec. Ce n’est donc - sans surprise - par pour l’argent qu’Endrick penche pour l’OL. C’est tout simplement parce qu’une place de titulaire lui est quasiment garantie en pointe. 
Le Brésilien a bien étudié l’effectif lyonnais, et même si la possibilité de jouer sans véritable neuf est parfois utilisée par Paulo Fonseca, il a bien vu que l’OL n’avait personne pour lui faire de l’ombre. De quoi lui assurer un temps de jeu énorme, ce dont il a besoin pour aller chercher une place à la Coupe du monde 2026 avec la Seleçao. 
Sans compter que l’OL a aussi un beau passé avec les Brésiliens, et certaines ancienne stars de la Liga comme Memphis Depay ou Karim Benzema ont toujours clamé tout le bien qu’ils pensaient du club rhodanien. Une bonne publicité, une place de titulaire au chaud, un club qui joue les premiers rôles et est qualifié en Coupe d’Europe, l’OL bombe le torse même si les deux moins qui viennent avant l’ouverture du mercato vont paraitre bien longs dans ce dossier qui n’a certainement pas fini de rebondir. 
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_270251_0063
ASSE

L'ASSE négocie un étonnant transfert à 10ME

officiel jules kounde est lie au barca jusqu en 2030 iconsport 265351 0138 397290
Liga

Koundé fait perdre le Clasico, le Barça va le sanctionner

ICONSPORT_274264_0376
Rennes

Rennes : Seko Fofana écarté, il abuse à l’entraînement

Fil Info

11:20
L'ASSE négocie un étonnant transfert à 10ME
10:40
Koundé fait perdre le Clasico, le Barça va le sanctionner
10:20
Rennes : Seko Fofana écarté, il abuse à l’entraînement
10:00
PSG : Barcola intransférable, Paris brise un rêve
9:40
Patrice Evra dit non à la Juventus Turin
9:20
Le PSG n’est pas seul, ce Nantais affole le mercato
9:00
« Une honte », un joueur de l’OL passe aux aveux
8:40
Le PSG reçoit une offre terrifiante pour Fabian Ruiz

Derniers commentaires

La folle promesse de l’OL à Endrick

Ce serait top qu'il signe pour 6 mois en prêt a l'OL. Bon pour la L1 et pour Lyon. Une bien meilleure destination pour lui que l'OM, la concurrence a l'OM serait plus forte au regard de l'effectif offensif de l'OM

PSG : Un sommet de nullité à Lorient, Luis Enrique furax

Vieux troll il se cherche pas d'excuse il confirme que Paris a été nul ...

PSG : Un sommet de nullité à Lorient, Luis Enrique furax

Quand sa gagne on se pavane mais dès k'il y'a nul ou défaite c ke des prétxts

OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris

@mopi Et puis, faut leur rappeler qu'on a un effectif "réduit" et ils sont quand mm à 2 pts du premier. Se sont les premiers qu'ils nous expliquent que l'on n'a pas de banc !!

PSG : Terrible nouvelle pour Désiré Doué

Bah ça sera quand Doué revient, c'est comme pour Gouiri a l'OM, leurs retour sont après la trêve donc en théorie il faudrait maintenant donc dans les 2 cas je ne sais pas si un recrutement fait sens sauf en cas de départ même si Mbaye et Ndjantou ne donnent pas entière satisfaction

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

Loading