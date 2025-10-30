La folle promesse de l’OL à Endrick

L'OL a besoin d'un avant-centre et Endrick a besoin de temps de jeu. Le joueur du Real Madrid avouer qu'il y a un point particulier qui le séduit à Lyon.

A deux mois du mercato, c’est la folle rumeur qui circule entre Rhône et Saône. L’OL est entré en contacts avec le clan d’Endrick, pour lui proposer de venir se relancer à Lyon en deuxième partie de saison. Un pari de luxe qui correspond à un besoin pour les troupes de Paulo Fonseca, qui ont des moyens financiers limités, mais peuvent faire un effort pour éviter de faire toute la saison, y compris au printemps quand les points comptent quasiment double, avec le seul Martin Satriano devant.

L’Uruguayen est généreux, il n’y a aucun doute là-dessus et c’est pour cela aussi que personne ne tire à boulets rouges sur lui. Mais ses performances, que ce soit sur le plan technique ou de l’efficacité dans la surface, sont insuffisantes à ce niveau. La venue d’Endrick pourrait donc représenter un beau coup de projecteur et un renfort de poids en attaque. Le Brésilien prend en tout cas le projet lyonnais très au sérieux, et l’aurait même mis en haut de la pile selon l’expert du mercato Fabrizio Romano.

Pourquoi ? C’est L’Equipe qui donne la réponse à cette question. La question financière devra tout d'abord être réglée pour Michele Kang avec le Real Madrid, le salaire de l’ancien de Palmeiras ne bougera pas sachant qu’il s’agira d’un prêt sec. Ce n’est donc - sans surprise - par pour l’argent qu’Endrick penche pour l’OL. C’est tout simplement parce qu’une place de titulaire lui est quasiment garantie en pointe.

Le Brésilien a bien étudié l’effectif lyonnais, et même si la possibilité de jouer sans véritable neuf est parfois utilisée par Paulo Fonseca, il a bien vu que l’OL n’avait personne pour lui faire de l’ombre. De quoi lui assurer un temps de jeu énorme, ce dont il a besoin pour aller chercher une place à la Coupe du monde 2026 avec la Seleçao.

Sans compter que l’OL a aussi un beau passé avec les Brésiliens, et certaines ancienne stars de la Liga comme Memphis Depay ou Karim Benzema ont toujours clamé tout le bien qu’ils pensaient du club rhodanien. Une bonne publicité, une place de titulaire au chaud, un club qui joue les premiers rôles et est qualifié en Coupe d’Europe, l’OL bombe le torse même si les deux moins qui viennent avant l’ouverture du mercato vont paraitre bien longs dans ce dossier qui n’a certainement pas fini de rebondir.