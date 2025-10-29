ICONSPORT_275427_0070

L1 : L'OL subit une violente remontada à Paris

Ligue 129 oct. , 23:05
parMehdi Lunay
31
10e journée de Ligue 1 :
Stade Jean-Bouin
Paris FC-OL 3-3
Buts : Camara (65e), Kebbal (77e), Marchetti (84e) pour le PFC ; Tolisso (5e), Sulc (51e, 58e) pour l’OL
Exclusions : De Smet (67e) pour le PFC ; Abner (61e) pour l’OL
L'OL réalisait un récital avec un 0-3 à la clé avant un carton rouge et une fin de match bâclée. Le Paris FC est revenu pour un 3-3 fou.
Brillant vainqueur de Strasbourg dimanche soir, l'OL voulait enchaîner à Paris contre le PFC. Cela démarrait on ne peut mieux au tableau d'affichage. Greif lançait Tolisso dans la profondeur et le capitaine lyonnais finissait parfaitement. La suite du premier acte était plus soporifique des deux côtés avec un but refusé à Moreira comme seul frisson. Mais, cela allait devenir fou après la pause grâce au jeune portugais de l'OL.

Le remplaçant de Fofana prenait la défense parisienne de vitesse et servait Sulc pour le 2-0. L'OL se régalait des espaces laissés par le PFC et plantait le troisième but grâce à un beau lob de Sulc. Néanmoins, Abner prenait un carton rouge discutable dans la foulée et le match basculait. Même si De Smet était aussi exclu côté Paris, le PFC étouffait Lyon et remontait son retard peu à peu. Camara mettait le 1-3 avant une frappe enveloppée sublime de Kebbal pour le 2-3.

Dans un Jean-Bouin très chaud, le Paris FC égalisait même sur un tir de Marchetti dévié qui lobait Greif. L'OL tentait de reprendre l'avantage mais devait en rester là. Un nul 3-3 extrêmement frustrant pour les Lyonnais tant dans le scénario que dans les incidences au classement. Lyon tombe à la 5e place tandis que Paris est 12e.

Ligue 1

29 octobre 2025 à 21:05
Paris
Camara65'Kebbal77'Marchetti84'
3
3
Match terminé
Olympique Lyonnais
Tolisso5'Šulc51'Šulc58'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
M. Mbow
ParisParis
Remplacement
85
ENTRE
M. Satriano
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
P. Šulc
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
But
84
V. Marchetti
ParisParis
Remplacement
82
ENTRE
V. Marchetti
ParisParis
SORT
P. Lees Melou
ParisParis
Voir Les Détails Complets Du Match
31
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

