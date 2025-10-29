L1 : L'OL subit une violente remontada à Paris

10e journée de Ligue 1 :

Stade Jean-Bouin

Buts : Camara (65e), Kebbal (77e), Marchetti (84e) pour le PFC ; Tolisso (5e), Sulc (51e, 58e) pour l’OL

Exclusions : De Smet (67e) pour le PFC ; Abner (61e) pour l’OL

L'OL réalisait un récital avec un 0-3 à la clé avant un carton rouge et une fin de match bâclée. Le Paris FC est revenu pour un 3-3 fou.

Brillant vainqueur de Strasbourg dimanche soir, l'OL voulait enchaîner à Paris contre le PFC. Cela démarrait on ne peut mieux au tableau d'affichage. Greif lançait Tolisso dans la profondeur et le capitaine lyonnais finissait parfaitement. La suite du premier acte était plus soporifique des deux côtés avec un but refusé à Moreira comme seul frisson. Mais, cela allait devenir fou après la pause grâce au jeune portugais de l'OL.

Tweet not found The embedded tweet could not be found…

Le remplaçant de Fofana prenait la défense parisienne de vitesse et servait Sulc pour le 2-0. L'OL se régalait des espaces laissés par le PFC et plantait le troisième but grâce à un beau lob de Sulc. Néanmoins, Abner prenait un carton rouge discutable dans la foulée et le match basculait. Même si De Smet était aussi exclu côté Paris, le PFC étouffait Lyon et remontait son retard peu à peu. Camara mettait le 1-3 avant une frappe enveloppée sublime de Kebbal pour le 2-3.

Tweet not found The embedded tweet could not be found…

Dans un Jean-Bouin très chaud, le Paris FC égalisait même sur un tir de Marchetti dévié qui lobait Greif. L'OL tentait de reprendre l'avantage mais devait en rester là. Un nul 3-3 extrêmement frustrant pour les Lyonnais tant dans le scénario que dans les incidences au classement. Lyon tombe à la 5e place tandis que Paris est 12e.