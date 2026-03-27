La dernière pépite de l’OL vaut déjà 10 ME

L'OL a pu profiter de la jeunesse et de l'adresse de Rémi Himbert cet hiver, et les observateurs sont déjà prévenus sur le nouveau prix du jeune attaquant lyonnais.

Actuellement blessé à la cheville droite, Rémi Himbert a réalisé des débuts fracassants avec l'OL dès qu’il en a eu l’occasion. Profitant d’un secteur offensif amoindri et des difficultés de Martin Satriano, le jeune attaquant français s’est mis en valeur dès que Paulo Fonseca l’a aligné sur le terrain. Avec cinq buts en 21 apparitions, quasiment tout le temps comme remplaçant, Rémi Himbert a marqué les esprits. Il en a été récompensé par un premier contrat professionnel qui le blinde pour encore deux saisons.

Himbert, une mise à jour qui rapporte gros

Un contrat pro, des buts importants, et une capacité à jouer en pointe ou sur le côté gauche, Himbert a tapé dans l’oeil des recruteurs européens sans aucun doute. Et ce vendredi 27 mars, Transfertmarkt a mis à jour la valeur de nombreux joueurs à plus de deux mois du début du mercato estival. Et c’est une progression vertigineuse pour le jeune français, qui n’était pas valorisé précédemment car il n’avait tout simplement pas de contrat professionnel.

Et désormais, Rémi Himbert possède une valeur à 10 millions d’euros, ce qui le place directement à l’approche du Top10 des joueurs de l’OL les plus valorisés. Si l’on enlève en effet Endrick qui n’appartient pas au club, et quelques joueurs invendables comme Orel Mangala, le jeune attaquant est la preuve que ses qualités ont tapé dans l’oeil des observateurs.

Une plus-value possible intéressante pour l’Olympique Lyonnais, qui sait qu’il va devoir vendre copieusement cet été pour rentrer dans ses frais et limiter la casse sur le plan financier. Même si Himbert ne se voit pas une seconde quitter son club formateur alors qu’il commence sa carrière professionnelle, l’OL va devoir faire des choix difficiles au mercato.