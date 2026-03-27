La dernière pépite de l’OL vaut déjà 10 ME

Pépite de koi vraiment du grand n'importe quoi là dès k1 gars marque 1 but c 1 Pépite exagéré là 🫣🤔🤭🫢🤣😂😂😂😂
Faillite c'est une des option, la première est l'étalement de la dette.
Il faut dire aussi que F01 a dit n'importe quoi. Ce cabinet n'a pas 'racheté' la holding de Textor. Il a été nommé par la justice anglaise dans le cadre d'une procédure de faillite. C'est très positif pour l'OL.
F01, faut arrêter la fumette. Cork Gulli n'a pas racheté EFH. C'est l'administrateur judiciaire qui a été nommé pour restructurer le groupe qui n'est pas capable de rembourser ses créanciers. Ils vont enfin pouvoir faire un audit, éventuellement poursuivre Textor en justice, négocier avec les créanciers, trouver d'éventuels investisseurs, ou vendre la totalité du groupe, ou les clubs un à un. Le fait que Kang soit candidate au rachat de l'OL est une excellente nouvelle. Elle fait du bon boulot. Que l'on sorte de cette holding au plus vite !!!
Ferme la, tu comprends rien!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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