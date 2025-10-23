TV : OL - Bâle, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Battu sur la pelouse de Nice samedi, l'Olympique Lyonnais doit se relancer en coupe d'Europe. Les Lyonnais accueillent les Suisses du FC Bâle pour la troisième journée de Ligue Europa.



Quelle heure pour OL - FC Bâle ?

Après la trêve internationale du mois d'octobre, la Ligue Europa reprend ses droits ce jeudi avec la troisième journée de la phase de ligue. L'Olympique Lyonnais évoluera à domicile contre le FC Bâle, champion de Suisse en titre. Cette rencontre se jouera ce jeudi 23 octobre à 18h45 au Groupama Stadium. L'arbitre du match est Lituanien en la personne de Manfredas Lukjancukas.

Sur quelle chaîne suivre OL - FC Bâle ?

Canal+Foot pour suivre cette confrontation franco-helvète. Ce match est le deuxième de suite à domicile pour l' OL après le succès contre Salzbourg (2-0) le 2 octobre dernier. Cette fois-ci, les Gones n'auront pas l'honneur de jouer en prime-time. Diffuseur exclusif de cette compétition, le groupe Canal+ ne proposera pas le match sur sa chaîne principale. Il faudra se rendre surpour suivre cette confrontation franco-helvète.

Les compos probables d'OL - Bâle :

Dans le dur en Ligue 1 avec deux défaites de rang, Lyon réalise un parcours sans faute en Ligue Europa. Vainqueur de ses deux premiers matchs à Utrecht et contre Salzbourg, le club rhodanien est classé 5e au classement général de la C3. L' OL voudra enchaîner un troisième succès pour rester bien installé dans le top 8, lequel permet d'accéder directement aux huitièmes de finale en mars prochain. Pour la réception de Bâle, Paulo Fonseca devra faire sans Rachid Ghezzal et Hans Hateboer qui ne sont pas qualifiés pour jouer cette compétition.

La compo probable de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Merah - Karabec, Sulc, Fofana - Satriano

Deuxième du championnat suisse, le FC Bâle n'est qu'à une unité du leader le FC Thoune. Les Bâlois restent sur deux succès de suite 3-0 en championnat dont le dernier samedi contre Winterthur. En Ligue Europa, le bilan est correct avec 3 points et une victoire 2-0 sur Stuttgart au dernier match. Bâle se classe 14e pour le moment, dans les places de barragistes. A Lyon, le club helvète sera guidé par un ancien joueur de l'OL Xherdan Shaqiri, auteur de 8 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

La compo probable du FC Bâle : Hitz – Vouilloz, Daniliuc, Adjetey, Schmid – Soticek, Leroy, Metinho, Otele – Ajeti, Shaqiri