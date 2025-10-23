TV : OL - Bâle, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

C'est reparti pour du foot fiction, l'arbitre est encore responsable d'une défaite de l'om. Par contre silence radio quand ça siffle des double peine en L1 ou des penos en dehors de la surface. Si on les écoute, les arbitres ont volé 4 points a l'OM en LDC. 1 contre le real et 3 contre le sporting.
ILS ONT RIEN COMPRIS LES 2 Autant le REAL que MAN U, ce qu'il leur faut c'est ADAM WHARTON. Y a du Kroos en ce petit gars
Voila, on continue a passer pour des cagoles chouineuses "SCANDALEUX cet arbitre" Mais Emerdeson qui simule ? Il en pense quoi ? On voit pas ca dans le rugby. Vous jouez a enfumer les arbitres, les arbitres vous enfument ... tout va bien, c'est la mentalite du football
Grotesque et faute professionnelle . Il y a + de 30 caméras comment faire une telle simulation ??? Surtout un joueur avec un tel CV ???
Oui il est passé a coté de certains moment de sont matchs mais y a eu que tres peu d'occasion nicoise preuve que le boulot a quand meme été fait.. ce qui est problematique c'est que sur le premier il fait la difference puis on ne sait pas comment il perd le ballon .. sur le deuxieme il peut largement sortir le ballon mais faute d'attention ben non .. il a été mieux quand il jouait DC droit mais c'est vrai que y a de quoi se poser des questions avec la futur charniere centrale.. fallait vraiment engranger le maximum de point.. Je le dis souvent mais prendre un defence central qu'avec des africains c'est problématique quand la Can arrive et ca fait mal a bcp d'equipe...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|5
|9
|-4
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
Loading
🦁 Notre groupe convoqué pour la réception du FC Bâle en @EuropaLeague, ce jeudi à 18h45 👊🔴🔵 #OLFCB